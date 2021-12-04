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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: لسنا متأكدين من منشأ أوميكرون

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

اعتبر مستشار مدير منظمة الصحة العالمية بيتر سينجر أنه من المبكر الحديث عن عدم فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال سينجر "ينبغي تعميم التطعيم في العالم لمنع الفيروس من الانتشار وظهور متحورات جديدة، ولا يمكن لآلية كوفاكس أن توزع اللقاحات إن لم تكن اللقاحات متوفرة".

وأضاف سينجر "لسنا متأكدين أن مصدر أوميكرون هو جنوب أفريقيا، بل تم اكتشافه هناك بفضل تقدم الطب في هذا البلد، وما يقلقنا بشأن أوميكرون هو عدد التحولات التي مر بها وعدم معرفتنا بحدة أعراضه".

وأكدت منظمة الصحة العالمية  أنه لايجب أن ينجر العالم وراء حالة الذعر التي قد ينتج عنها ازمات أكبر من المتغير ذاته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، في رسالة طمأنة للعالم إنه لايجب المبالغة إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وذكرت "سواميناثان" في مؤتمر صحفي، إنه لا ينبغي للعالم الشعور بالذعر من السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، لكن عليه أن يكون مستعداً.

وأكّدت "سمية سواميناثان"؛ أن الوضع الآن يختلف عمّا كان قبل عام، وتابعت القول: إن لدى المتحور قدرة عالية على الانتشار بالاستناد إلى البيانات الصادرة من جنوب إفريقيا، ومن المحتمل أن يصبح السلالة المهيمنة في أنحاء العالم رغم صعوبة التنبؤ بذلك.

وأضافت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أن المتحور "دلتا" يمثل حالياً 99 في المئة من الحالات على صعيد العالم.

وتابعت قائلة: "إلى أي مدى يجب أن نكون قلقين؟ نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين وحذرين، وألا نفزع، لأننا في وضع مختلف عمّا كان عليه الحال قبل عام".

وتشير تقارير إلى أن المتحور الجديد أوميكرون رُصد في 40 دولة تقريباً.

اوميكرون منظمة الصحة العالمية كورونا جنوب افريقيا اخبار العالم

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