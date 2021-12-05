توافد تلاميذ رابعة ابتدائي على المدارس في أول أيام الامتحانات الشهرية

يتوافد الآن تلاميذ رابعة ابتدائي على جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ماعدا مدارس الإسكندرية، لبدء امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية.

ويؤدي طلاب رابعة ابتدائي اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن يتم عقد كل امتحان من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية في زمن يساوي زمن حصة دراسية لكل مادة.

ووفقا لـ جدول امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، تستمر امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية حتى يوم 9 ديسمبر 2021 .

و تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، سيتم استكمال الجدول الدراسي اليومي بشكل طبيعي حسب المواعيد المحددة بعد حصة الامتحان .

ومن المقرر أن يغطي الامتحان المقرر الذي تم تدريسه في المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 ، ولن تعلن نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لانها عبارة عن مجرد امثلة من طرق التقييم مثل الانشطة في الكتب الجديدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي تم وضعها على مستوى الادارة بمعنى ان التوجيه المختص بوزارة التربية والتعليم هو المنوط بوضع الاسئلة

وعن نظام التقييم لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، فيتم على مستوى المدرسة وتحت اشراف التوجيه وادارة المدرسة ، ويكون التقييم بالالوان وليس الدرجات

من جانبه ، طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع تلاميذ رابعة ابتدائي وأولياء أمورهم بـ رسائل تكشف تفاصيل ملامح أول تقييم لـ رابعة ابتدائي ، والتي تمثلت فيما يلي :