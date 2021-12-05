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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توافد تلاميذ رابعة ابتدائي على المدارس في أول أيام الامتحانات الشهرية

امتحانات رابعة ابتدائي
امتحانات رابعة ابتدائي

يتوافد الآن تلاميذ رابعة ابتدائي على جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ماعدا مدارس الإسكندرية، لبدء امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية.

ويؤدي طلاب رابعة ابتدائي اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية  .

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن يتم عقد كل امتحان من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية في زمن يساوي زمن حصة دراسية لكل مادة.

ووفقا لـ جدول امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، تستمر امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية حتى يوم 9 ديسمبر 2021 .

و تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، سيتم استكمال الجدول الدراسي اليومي بشكل طبيعي حسب المواعيد المحددة بعد حصة الامتحان .

ومن المقرر أن يغطي الامتحان المقرر الذي تم تدريسه في المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 ، ولن تعلن نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لانها عبارة عن مجرد امثلة من طرق التقييم مثل الانشطة في الكتب الجديدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي تم وضعها على مستوى الادارة بمعنى ان التوجيه المختص بوزارة التربية والتعليم هو المنوط بوضع الاسئلة

وعن نظام التقييم لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، فيتم على مستوى المدرسة وتحت اشراف التوجيه وادارة المدرسة ، ويكون التقييم بالالوان وليس الدرجات

من جانبه ، طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع تلاميذ رابعة ابتدائي وأولياء أمورهم بـ رسائل تكشف تفاصيل ملامح أول تقييم لـ رابعة ابتدائي ، والتي تمثلت فيما يلي :

  • الصف الرابع الابتدائي سنة نقل عادية لا تحتاج كل هذا القلق
  • الامتحان سيُغطي ما تم تدريسه لتلاميذ رابعة ابتدائي حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١
  • الامتحان علي مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم- المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات)
  • تم وضع أسئلة امتحانات المواد الاساسية من جانب الوزارة
  • امتحان المواد الاساسية سيختلف من مدرسة لأخرى
  • باقي المواد “غير الاساسية” ستعقد على مستوى المدرسة.
  • سيتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة
  • عدد الأسئلة في كل امتحان 10 اسئلة قصيرة متنوعة اغلبها اختيار من متعدد و"مفيش تسميع"
  • اسئلة الامتحان في كل مادة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.
  • الفكرة ليست في النجاح والرسوب لكن الهدف هو قياس حجم استيعاب التلاميذ “الامتحان مش عقاب”
  • كل المطلوب ان يستوعب التلميذ اكبر قدر من المنهج
  • الامتحان مجرد وسيلة تقييم تساعدنا على تقديم الافضل للتلاميذ
  • سيتم استكمال الجدول الدراسي اليومي بشكل طبيعي حسب المواعيد المحددة بعد حصة الامتحان
  • التقييم بالالوان وليس الدرجات
  • لا تعلن نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لانها امثلة من طرق التقييم مثل الانشطة في الكتب الجديدة
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