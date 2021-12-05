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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زواج عرفي وضرب .. تفاصيل اعتداء فتاة وزوجها على والدتها بالقليوبية

امن القليوبية
امن القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتضرر إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها  من (زوج نجلتها "عرفياً "، ونجلتها ) لقيامهما بالتعدى بالضرب على حفيد الشاكية ، ونجل المشكو فى حقها (طالب ، سن 13) مُحدثين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، لطلبه النوم فى غرفة والده المتوفى .

عقب تقنين الإجرءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وعللت المشكو فى حقها "نجلة الشاكية" ذلك لقيامها بتأديب نجلها لتحدثه معها بطريقه غير لائقة .. وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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