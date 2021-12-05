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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورونا ومشاكل في الكلى.. مستشفى العبور يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة هاني رسلان

هاني رسلان
هاني رسلان

كشف الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى العبور، عن التفاصيل الأخيرة لـ مستشار مركز الأهرام، الدكتور "هاني رسلان"،  قائلاً: "كان عنده أزمات صحية قبل كده في الكلى، وبعض الأجهزة في جسمه".

وأضاف أيمن ثروت في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "أنه عندما أُصيب بفيروس كورونا زاد من سوء حالته الصحية، وكنا نحاول إنقاذه ولكن نتيجة الأمراض الموجودة ونتيجة شدة المرض توفاه الله صباح اليوم أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي".

وأوضح نائب مدير مستشفى العبور أنه أنه أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وكان يغسل كلى بشكل دوري، وهو ما جعل الإصابة أكثر شراسة، مشيرا إلي أنه كان يتحدث معه بصفة يومية خلال الفترة الماضية، وكان لآخر لحظة متابع الوضع في إثيوبيا، ويناقش الأطباء في الوضع.

مستشفى العبور هاني رسلان فيروس كورونا مستشار مركز الأهرام وفاة هاني رسلان

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