شوقي غريب : توليت مسؤولية المنتخب الأولمبي في أصعب مرحلة.. ونجحت في إ نجاز المهمة

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه لم يتوقف طويلًا علي الانتقادات التي طالت تعيينه مرة أخري مديرًا للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.



وقال غريب في تصريحات مع ال إعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع علي القناة الأولي "توليت مهمة المنتخب في أصعب مرحلة، حيث قمت بإعداد اللاعبين في فترة كورونا، ولم تكن هناك اية مباريات رسمية، ولعبت مباريات ودية في ظروف صعبة لإعداد اللاعبين".



وتابع "نجحت في انجاز المهمة التي كانت محددة، وهي الفوز بكأس الأمم الإفريقية والصعود إلي الأولمبياد، وهو ما تحقق بالفعل، وغادرت الأولمبياد من دور الثمانية علي يد منتخب البرازيل".



وواصل "بعيدًا عن النتائج نجحت في تقديم أكثر من 10 لاعبين للمنتخب الأولمبي، وكذلك مجموعة من اللاعبين تلعب أساسيًا في فرقها بالدوري الممتاز، وهو المطلوب من المنتخبات في المراحل السنية المختلفة".