هدية كبيرة .. ناقد رياضى يكشف سبب رعاية الفيفا لبطولة كأس العرب

قال حمدى الحسينى ، ناقد رياضى ، إن بطولة كأس العرب كانت فكرة صحفى لبنانى نشأت عام 1957 ثم أقيمت أول بطولة واستضافتها لبنان عام 1963 وفاز بها المنتخب التونسى ثم العراق و فازت بها 4 مرات والتى تعد أكثر الدول فوزا بها .



وأضاف حمدى الحسينى ، خلال استضافته مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن آخر لقب للبطولة توج به المنتخب المغربى عام 2012 ، لافتا إلى أن البطولة الحالية أول مرة تقوم برعايتها الفيفا نظرا لقرب استضافة قطر لكأس العالم، ورغبة الفيفا أن يمنح الأخيرة هدية كبيرة لدولة قطر، وهى تجربة تنظيم بطولة كأس العرب .

وأشار حمدى الحسينى ، إلى أن قطر نجحت فى بطولة كأس العرب فى استضافة 16 منتخبا، والتى تعد فرصة عظيمة للأشقاء القطريين ان يتفادوا أى سلبيات ببطولة كأس العالم بعد نجاحهم بتنظيم بطولة كأس العرب .