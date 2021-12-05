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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

724مشروعا بـ 15 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا

نائب محافظ قنا يستقبل
نائب محافظ قنا يستقبل وفد مجلس الوزراء

استقبل حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، اليوم الأحد، أعضاء اللجنة المشكلة من ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات حياة كريمة بقري مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص بحضور كل من: المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، والسكرتير العام المساعد، والعميد محمد أحمد، رئيس الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ، والعميد وليد عطالله، المشرف على مشروعات حياة كريمة بقنا ، والعقيد سيد ابراهيم، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ، والمهندس محمد مصطفى، المشرف علي الاعمال الهندسية بالمحافظة ، والمهندس السيد بدوي ممثل ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، والمهندس محمد اسماعيل، ممثل هيئة المساحة ، ورؤساء مدن أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص .

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وقال حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٢٤ مشروعا في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعي، الكهرباء، الصحة، الطرق، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة ،تبطين الترع ، إعادة تأهيل المنازل »، بحجم إستثمارات تصل إلى ١٥ مليار جنيه، وسوف تسهم المشروعات في إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالقرى المستهدفة بشكل يضاهى الحياة في المدينة.


وأشار عمر ، إلي أن مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا تحولت إلى واقع ملموس فى القرى التى تشملها المبادرة ، من الجنوب إلى الشمال وما زال العمل مستمرًا لتحقيق أحلام الأهالى.


وناقش أعضاء اللجنة، مع الأجهزة التنفيذية الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالقرى المستهدفة،  مؤكدين أن المشروعات تحظى بإهتمام كبير ومتابعة مباشرة من قِبل القيادة السياسية و رئاسة مجلس الوزراء، بهدف الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة لها . 


وعقب الاجتماع انتقل وفد مجلس الوزراء، إلى عدد من القرى المستهدفة لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات التنفيذ ونقل تقرير بالموقف الحالى إلى رئاسة مجلس الوزراء .

وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا
وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا
وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا
وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا
وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا
وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا
قنا حياة كريمة مجلس الوزراء هيئة المساحة أبوتشت قوص فرشوط دشنا الوقف

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