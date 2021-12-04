سكرتير عام قنا يقود حملة مفاجئة علي المقاهي لمتابعة الإجراءات الاحترازية

قاد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا، حملة مفاجئة على المقاهى والكافتيريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية التى أقرها مجلس الوزراء من نسبة الإشغال والتباعد الاجتماعي وعدم تقديم الشيشة.

كما تابع السكرتير العام لمحافظة قنا، مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامة وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشدد السكرتير العام لمحافظة قنا، على أصحاب المقاهى بضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة من الدولة لتفادى اتخاذ أى إجراءات قانونية.



وأكد السكرتير العام، بأنه تم تشكيل لجان للمرور المفاجئ على المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من محال تقديم المأكولات والمشروبات، للمتابعة الدقيقة والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات.



وناشد الطيبى، أصحاب المقاهى بالإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامة الجميع، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وغلق المنشأة.