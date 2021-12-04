الجنح تقضى ببراءة 5 ممرضات من سرقة متوفية كورونا بمستشفى قنا العام

قضت محكمة جنح قسم قنا ، ببراءة 5 ممرضات من التهم الموجهة إليهم بسرقة متعلقات مريضة توفيت بالكورونا ، خلال فترة العلاج بمستشفى قنا العام ، مع رفض الدعوى المدنية المقامة ضدهن والزام رافعيها بسداد المصروفات الجنائية.



صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الواحد - رئيس المحكمة ، و بحضور أحمد مزيد - مدير نيابة قسم قنا ، بأمانة سر محمود السيد سليمان، رئيس القلم الجنائى بنيابة قسم قنا .

وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن أقوال الشاكي ما هي إلا أقوال مرسلة، مع عدم تواجد جميع المتهمات الموجهة إليهن تهمة السرقة يوم الواقعة في وقت واحد بالمستشفى وفقاً للكشف المرفق بأوراق الدعوي .

وأحالة نيابة قسم قنا، 5 ممرضات بمستشفى قنا العام، إلى المحاكمة ، بتهمة سرقة متعلقات مملوكة لمريضة توفيت بالكورونا داخل قسم العزل يوم 5 يونيو ٢٠٢١ ، بناءاً على محضر 5137 لسنة 2021 جنح قسم قنا ، و المتضمن بلاغ من حسام عبد الرازق بهلول، مقيم بمركز نجع حمادى، يفيد بأن والدته المتوفاة مديحة فتحى سليمان، كانت قد أصيبت بفيروس كورونا ، و جرى حجزها بقسم العزل بمستشفى قنا العام يوم ٢٩ أبريل ٢٠٢، و اكتشف أثناء استلام جثتها اختفاء مصوغاتها الذهبية" غويشة و حلق و خاتم" و اتهم الممرضات بالسرقة.



فيما قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ، إن إدارة المستشفى رغم يقينها من عدم ارتكاب أطقم التمريض لمثل هذا الأمر ، إلا أننا التزمنا الصمت و تركنا الكلمة الأخيرة لقضائنا العادل ليكون الحكم و الفيصل فى هذا الأمر ، خاصة و أن كل من يعملون فى قسم العزل يتحملون مهام جثام ، و يعلمون جيداً أنهم قد يغادرون الحياة فى أى لحظة خلال تعاملهم مع فيروس كورونا القاتل.

وأضاف الديب ، أن من يعملون فى قسم العزل على وجه الخصوص يحملون أرواحهم فوق أكتافهم لخطورة التعامل فى هذا القسم ، لا أن يتفرغوا لمثل هذا العبث، و يعلم الجميع تضحيات أبناء الجيش الأبيض و شهداء المستشفى العام خلال التعامل مع كورونا فى موجتيه الأولى والثانية.