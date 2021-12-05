لدعم المكفوفين.. الثقافة تطلق مراكز إبداع.. وافتتاح قاعة للموسيقى والفنون بدار الكتب

لتنمية مواهبهم ورعايتهم..

تعمل وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها المختلفة، على تجهيز كل المواقع التابعة للوزارة الجاري إنشاؤها أو تطويرها بما ييسر حضور ذوي القدرات الخاصة، وذلك لدمجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية، واكتشاف المواهب منهم، وتنميتهم، ورعايتهم، إضافة إلي إنشاء فصول ومراكز إبداع لهم، في دار الأوبرا المصرية، ودار الأوبرا بدمنهور، وتخصيص العشرات من الورش الفنية، والثقافية لهم، سواء من خلال قصور الثقافة، أو قطاع الإنتاج الثقافي، وغيرهم من القطاعات.

ولم تكف فعاليات الثقافة، لذوى القدرات الخاصة بشكل عام، وليدة اليوم، إنما انطلقت منذ اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، وشرعت الوزارة منذ ذلك الحين، بإعداد سياسات تستهدف طاقات الأمل وتعمل علي تذليل العقبات من اجل دمجهم بشكل طبيعي في الحياة من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنظمها الوزارة.

كما أصدرت قرارا حينها بتأسيس فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة في مارس 2018، لتكون أول فرقة محترفة نوعية تحت إشراف الفنانة وفاء الحكيم، وخصصت لها مسرح الحديقة الدولية ليكون مقرا لها وقدمت أولي تجاربها المسرحية للجمهور بعنوان «أنتيكا» أعقبه تطوير للمبني، وافتتاح قسم لمسرح العرائس ثم تم تقديم العرض الثاني لها بعنوان «الحكاية روح».

وإبرازا لجهود الدولة في هذا المجال وافقت وزيرة الثقافة علي مشاركة الفرقة بعرض أنتيكا في ملتقي ليالي السلام الدولي بالمغرب، وملتقي بكرة احلي لذوي القدرات الخاصة بعرضي «ويبقي الأمر معلقا» و«الحكاية روح» إلى جانب مشاركة مواهب مسرح الشمس في الرسم علي المراكب وابداع أكبر جدارية خلال ملتقي البرلس الدولي للرسم، كما قامت الفرقة بجولة فنية علي مسرح جامعة بني سويف وقدمت عرض « الحكاية روح» الذي شارك أيضا في فعاليات الملتقي العربي لذوي الاحتياجات الخاصة علي مسرح مركز الهناجر للفنون بالإضافة الي نتاج ورشة «و يبقي الأمر معلقا» تدريب المخرج التونسي محمد العتيري بقصر الأمير طاز بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

في السياق نفسه نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددا كبيرا من الفعاليات خصصت لذوي القدرات الخاصة ففي مجال المسابقات اطلق الدورة الاولي من مسابقة المواهب الذهبية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم شارك بها 73 متسابقا في مجالات العزف والغناء من مختلف المحافظات واقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز علي مسرح الجمهورية، إلي جانب تنظيمه الدورة السادسة من ملتقي «بكرة أحلي» التي تعد الدورة الأولي عربيا في مجالات مختلفة حيث تضمنت 150 عملا إضافة إلي 11 مشاركا من 4 دول السعودية، ليبيا، المغرب وعمان.

أما الورش الفنية المتخصصة قد تضمنت فعاليات اسبوعية استقبلت 530 فردا لاكتشاف وتنمية مهاراتهم بمركزي طلعت حرب وإبداع الطفل «بيت العيني»، كما نظم واستضاف القطاع العديد من العروض الفنية لفرق ذوي القدرات الخاصة منها حفل فني لفرقة نور الاسكندرية للموسيقي العربية التابعة لجمعية دنيتنا للمكفوفين، نادي سينما بالتعاون مع المركز القومي للسينما، فريق مجموعة الحنفي ، عرض مسرحي بعنوان «مهونيس علينا» لفريق التحدي والإرادة إضافة إلي اوركسترا النور والامل وأنتج القطاع العرض المسرحي «عشان احنا واحد» بالتعاون مع جمعية سلوي علوان الثقافية.

أما الإدارة العامة للتمكين الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة فقد نظمت العديد من الفعاليات الفنية والفكرية ضمت إقامة قافلة ثقافية توعوية في محافظتي اسوان ودمياط لتأهيل المجتمع للتعامل الأمثل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، المشاركة في الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بمركز التعليم المدني بالجزيرة من خلال فرقة «احنا واحد» المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة والحصول علي جائزة الفنان محمد صبحي عن العرض الذي قدم بعنوان «كمان زغلول» (مايو 2018) ، إعادة تقييم فرقة فنون الإعاقة الاستعراضية بالإسكندرية من خلال لجنة فنية متخصصة أوصت بتصعيد الفرقة والمدرب لفئة (أ) (اغسطس 2018) ، تم اعتماد فرقة الرواد للعرائس الماريونت بالإسكندرية كأول فرقة في مصر والعالم العربي لهذا الفن وجميع اعضائها من ذوي الإعاقة الذهنية (اغسطس 2018 ).

كما تمت إقامة برنامج تأهيلي تثقيفي للعاملين بإقليم شرق الدلتا (الدقهلية الشرقية كفر الشيخ دمياط ) للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة المنصورة خلال ( أغسطس 2018 ) ، إلي جانب إقامة ملتقي فنون التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الفيوم شارك فيه جميع الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وكذا بعض الفرق الخارجية (أكتوبر 2018) ، وتم تنظيم احتفالية «عصايتي مرايتي» احتفالاً باليوم العالمي للعصا البيضاء وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (أكتوبر 2018) .

وعقدت الدورة العاشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان « قضايا الأقزام في مصر بين التمكين الثقافي والتنمية المستدامة» بالمركز الثقافي بالجيزة (ديسمبر 2018)، كما تمت المشاركة في ملتقي الإنسانية الذي نظمته لجنة «مبدعون» لفنون متحدي الإعاقة بمنظمة الامم المتحدة وذلك بفرقة فنون الإعاقة بالإسكندرية التي حصلت علي المركز الأول وكان علي رأس لجنة التحكيم مصمم الاستعراضات والمخرج الشهير وليد عوني وذلك بمسرح الجلاء (ديسمبر2018)، وتم تنظيم 27 مؤتمرا لليوم الواحد عن ذوي القدرات الخاصة بجميع الفروع الثقافية بمحافظات مصر خلال شهر ديسمبر 2018 ، إلي جانب عدد كبير من المحاضرات التوعوية وأخري لتنمية مهارات ابطال التحدي بجميع اقاليم مصر إضافة إلي الورش الفنية التي تنمي قدراتهم الفنية وتشجعهم علي الدمج وسط المجتمع وإقامة معارض فنية لإنتاجهم.

ومن ناحية أخرى افتتحت دار الكتب والوثائق، قاعات المكفوفين للموسيقي والفنون، والتي تم تزويدها بأجهزة حاسب آلي وعشرات الكتب المطبوعة بطريقة «برايل» في مختلف مجالات المعرفة، الي جانب مطبعة بطريقة «برايل»، وذلك لتثقيف المكفوفين، ورفع وعيهم، وظهور العدد الأول من مجلة قطر الندي للأطفال الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بطريقة برايل للأطفال المكفوفين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، جناح خاص لذوي الهمم، بصالة 3 من المعرض، ومنها التي تنضوي جميعها تحت راية المجلس القومي لذوي الإعاقة، الذي تشارك به العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، تقدم عددا من الإصدارات على طريقة برايل، التي تنوعت بين الشعر والرواية، والتنمية البشرية والكتب الدينية وغيرها، هذا بخلاف الوسائل التعليمية التي يقدمها الجناح للمكفوفين.

ومن أبرز الكتب على طريقة برايل هذا العام، أجزاء من القرآن الكريم، ورواية «قواعد العشق الأربعون» للروائية التركية إليف شافاق، وكتاب «الثقة بالنفس» للدكتور إبراهيم الفقي، ورواية «1984» للأديب الإنجليزى جورج أورويل، رواية «العمامة والقبعة» لصنع الله إبراهيم، وكتاب «عبقرية محمد» لعباس العقاد، و«حوار مع صديقي الملحد»، و«رجل تحت الصفر» للدكتور مصطفى محمود، ورباعيات الخيام، ورباعيات صلاح جاهين.