افتتاح الملتقى العلمي الأول "قضايا المرأة في البحث العلمي" بجامعة جنوب الوادي

شهدت جامعة جنوب الوادى، فعاليات الملتقى العلمى الأول "قضايا المرأة في البحث العلمى الواقع والمأمول" والذى نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة فى إطار حملة "الـ ١٦ يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن المبادرات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمن برنامج الملتقى العلمي الأول، جلستين علميتين؛ الأولى أدارتها الدكتور سهير أحمد حمدى نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة هالة سناري مدير الوحدة، في حين أدارت الجلسة الثانية الدكتورة نادية عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة نجلاء محمد فارس، وتناولت الجلسات موضوعات عن العنف الأسرى والأمومة الآمنة والضغوط النفسية لدى المرأة العاملة وغيرها من الموضوعات التي تخص المرأة.



وقال الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، إن جامعة جنوب الوادى تدعم المرأة في كل المجالات وتهتم بها لأنها تعلم مدى أهميتها للمجتمع فهى صانعة الرجال ونصف المجتمع و واهبة نصفه الآخر.

وأشار غرباوى، إلى كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع وأهمية تمكين المرأة وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة وتحقيق مزيداً من الإبداع والإنتاج لتصبح متميزة في كل المناصب والأدوار وهذا هدف الدولة والمجتمع .

وثمن رئيس الجامعة، الجهود التى تقدمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، مطالباً بمزيد من التوعية والانتشار بين طالبات الجامعة .

وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الدور التوعوي والتنموي من أهم أدوار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجميع منسوبي جامعة جنوب الوادى أو خارج أسوار الجامعة سواء في محافظة قنا أو البحر الأحمر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، بأنه فيما يخص القوافل فجامعة جنوب الوادى تعد في المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تسيير القوافل الشاملة تشمل 14 نوعاً من التخصصات المختلفة منها الطبية والبيطرية والفنية والزراعية وغيرها، وفى مجال محو الأمية جاءت الجامعة في المركز الثانى على مستوى جامعات مصر، ومن ضمن أنشطة القطاع مناقشة قضايا المرأة ومنها هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التى اقيمت ضمن أنشطة حملة الـ 16 يوم من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

وأكدت الدكتورة هالة سنارى مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بأن الملتقى يأتى ضمن أنشطة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث قدمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة العديد من الأنشطة منها محاضرات توعية وندوات ومسيرة طلابية ومعسكراً رياضياً ومعرضاً فنياً، وأن الجامعة بقيادتها الواعية استطاعت تحقيق مكاسب للمرأة ايماناً بقدرتها وقيمتها المضافة.

ملتقى قضايا المرأة في البحث العلمى الواقع والمأمول

ملتقى قضايا المرأة في البحث العلمى الواقع والمأمول

ملتقى قضايا المرأة في البحث العلمى الواقع والمأمول

ملتقى قضايا المرأة في البحث العلمى الواقع والمأمول