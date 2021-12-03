خالد بن الوليد عميدًا لـ علوم جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد حفني، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي بـ قنا .

تولى عميد كلية العلوم الجديد بـ قنا ، رئاسة قسم الفيزياء بكلية العلوم بقنا، و عمل وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان يشغل قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميد للكلية، منصب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وباحث رئيسي بالمركز المصري للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، ومدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة جنوب الوادي، ومدير وحدة الجودة بكلية العلوم.

والدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، أستاذ علوم المواد والفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، تخرج في كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي عام ٢٠٠٠ وحصل على الماجستير في ٢٠٠٣ ثم الدكتوراه في ٢٠٠٦.

وعين معيدا بكلية العلوم بقنا في ٢٠٠١، وعين مدرسا مساعدا بالكلية في ٢٠٠٣ ثم مدرس في ٢٠٠٦ ثم أستاذ مشارك في ٢٠١٣ ثم أستاذا بالكلية في ٢٠١٩.