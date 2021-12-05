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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جربها بهاتفك الآن.. 5 حيل خفية في فيسبوك لا يعلمها معظم المستخدمين

فيسبوك
فيسبوك

يضم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، العديد من الحيل الخفية مازال أغلب المستخدمين لا يعلمون بوجودها، والتي قد تكون مهمة أو تقدم بعض الوظائف المفيدة، فإذا كنت من محبي استخدام منصة فيسبوك نقدم لك في هذا المقال حيل خفية في فيسبوك لا يعرفها الكثيرون.

 

5 حيل خفية في تطبيق فيسبوك لا يعلمها الكثيرون


الحيلة الأولى: تغيير الخط على فيسبوك:

حسبما ذكرت صحيفة "thesun" البريطانية، يوجد موقع مخصص يمكن لمستخدمي فيسبوك استخدامه لإنشاء بعض أشكال الخطوط الشائعة لإبراز منشوراتهم، ويملك الموقع المسمى Cool Fancy Text Generator، العديد من أنماط الخطوط الرائعة والمجانية، ويمكن لرواد مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر، تحويل النص العادى عبر الإنترنت إلى أشكال مختلفة بالعديد من اللغات، ثم نسخه ولصقه إلى المنشورات الخاصة بهم.

 

 

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الحيلة الثانية: إرسال رسائل صوتية على فيسبوك ماسنجر:

تحظى الرسائل الصوتية بشعبية كبيرة على تطبيق المراسلة الأشهر واتساب، ولكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا إرسالها ملاحظات صوتية عبر فيسبوك ماسنجر؟.

ويمكنك إرسال رسائل صوتية على تطبيق ماسنجر من خلال: افتح الدردشة التي ترغب في إرسال رسالة صوتية إليها، واضغط باستمرار على أيقونة الميكروفون لإرسال ملاحظة صوتية سريعة.

 

الحيلة الثالثة: التخلص من الأصدقاء المزعجين:


إذا كنت لا ترغب في حذف أو حظر أحد اصدقائك على موقع فيسبوك، ولكن تزعجك منشوراته ولا ترغب في رؤية مشاركاته مرة أخرى، يمكنك استخدام أحدى المزايا المفيدة  لكتم المحتوى المنشور على صفحة هذا الشخص.

ويمكنك ذلك من خلال، النقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لمنشور الصديق المزعج، ثم قم بالضغط على خيار إخفاء جميع المنشورات عن هذا الشخص أو "تأجيلها Snooze" لمدة 30 يوما، وسيؤدي ذلك إلى مسح مشاركاته من خلاصتك ولن تراها مرة أخرى.

 

الحيلة الرابعة: التحكم في إشعارات فيسبوك:

يمكن أن تصبح إشعارات تطبيق فيسبوك مزعجة لبعض الأشخاص، خاصة إذا حصل عليها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، أو من خلال دفع الإشعارات على هاتفك عبر التطبيق.

وللتحكم في طريقة إرسال الإشعارات إليك، اذهب إلى 'الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy' على تطبيق فيسبوك، ثم 'الإعدادات Settings' ، و 'الإشعارات Notifications' ، ثم قم بتشغيل أو إيقاف طريقة التي تلقي الإشعارات بها.


الحيلة الخامسة: نصوص فيسبوك المبهجة:

ربما قد رأيت رسوما متحركة تطفو على شاشة فيسبوك، عندما تكتب أو تنقر فوق بعض النصوص الخاصة، فإن النصوص المسؤولة عن إثارة هذه الرسوم المتحركة للظهور على فيسبوك تسمى Text Delights، فإذا كنت ترغب في إضافة المزيد من المرح والبهجة على منشور شخصا ما، كل ما عليك فعله هو كتابة بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، على سبيل المثال congrats أو congratulations - best wishes - you’re the best - xoxoxo.

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