محافظ الفيوم يشهد ندوة توعوية عن حروب الجيل الرابع ويُكرم المتميزين بجميع المجالات

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الندوة التي نظمتها أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن بالفيوم، والنشاط الثقافي والاعلامي بنادي قارون الرياضي، تحت عنوان "منصات التواصل الاجتماعي بين الحقيقة والوهم" والتي تستهدف الشباب والفتيات بمراحل التعليم الجامعى والثانوى، والرائدات الريفيات، وتوضح مخاطر وفوائد منصات التواصل الاجتماعى وأضرارها وتأثيرها على الأمن القومى.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة الاجتماعات الكبري بنادي قارون الرياضي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمستشار محمد عبدالتواب رئيس مجلس ادارة نادي قارون الرياضي، والشيخ عمر عبدالتواب مدير عام منطقة وعظ الفيوم التابعة للأزهر الشريف، والقس أفرايم يوسف نائباً عن الأنبا إبرام مطران الفيوم، وجمال قطب أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن بالفيوم، والاذاعية ايناس عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادى قارون ومقررة النشاط الثقافي والاعلامى بالنادى وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة وممثلي الأحزاب والشباب.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات للسادة الحضور تحدثوا خلالها عن منصات التواصل الاجتماعي وخطورتها على المجتمع، وكذا إلقاء الضوء على حروب الجيل الرابع ومخططات هدم الدول، كما تحدث رجال الدين، عن رأي الدين في هذه الظاهرة وتشويه سمعة الأبرياء ونشر الأكاذيب، وضرورة تحري الدقة في كتابة أي منشورات.

ومن جهته أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة للمشاركة في فعاليات هذه الندوة التي تتناول مخاطر وفوائد الفيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذا أضرارها وتأثيرها على الأمن القومي وحروب الجيل الرابع، لافتاً إلي أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنوع المعلومات وغزارتها، ويجب ألا نستقي المعلومة من مصدر واحد علي الفيس بوك، بل يجب الحصول عليها من مصادر متعددة للتأكد من صحتها، مشدداً على ضرورة تحري الدقة عند نشر المعلومات والأخبار والبعد عن تشويه الآخرين، ومخططات هدم الدول بنشر الشائعات، والإضرار بالعلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

وأكد المحافظ أن الفترة الحالية تقوم على الوضوح والمكاشفة والمصارحة بين المسئول والمواطن، مستشهداً بحجم الانجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعندما أعلن عنها السيد الرئيس في عام 2014 كنا نراها وعودا، وها هي الآن أصبحت حقائق وواقعا ملموسا على مرأي ومسمع من الجميع.

ولفت "الأنصاري" إلي عدد المشروعات والأعمال التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكداً علي ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ والتقاليد الموروثة، فضلاً عن تضافر كافة الجهود لتحقيق التقدم والتنمية التي ينشدها الجميع، لافتاً الي أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من المشروعات الخدمية والانتاجية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وعلى هامش الندوة قام محافظ الفيوم بتكريم مجموعة من المتميزين من أبناء المحافظة الذين تجاهلتهم منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان عناصر من الأرض الطيبة من المتفوقين عالمياً من أبناء الفيوم، بإهدائهم شهادات التقدير ودروع التميز، وهم علا صابر من "قرية النزلة" الفائزة بمسابقة جوجل العالمية بجائزة 500 ألف دولار ضمن أفضل 100 طالب وطالبة على مستوى العالم، وأميرة شعبان من "قرية النزلة" التحقت بكلية طب جامعة الفيوم من فصول محو الأمية، وقرنى على عبد التواب من قرية "سنهور القبلية" عامل نظافة عُثر على 400 ألف جنيه وسلمها للشرطة.

كما تضمنت تكريم منى عبد الغنى "أم محمد من قرية السنباط" الملقبة بإيفلين الفيوم، علمت أبناء القرية مهنة غزل الصوف "قرية بلا بطالة"، وإدارة مدرسة الغريب للتعليم الأساسى بسنورس الفائزة كأفضل مدرسة فى الوطن العربى تفوقت على 96 ألف مدرسة بالعالم العربى، والدكتور حسن معبد أستاذ جراحة الأورام من قرية أبوكساه "مجدى يعقوب الفيوم"، والطفلة جودى بالصف الخامس الابتدائي من قرية الغريب أفضل طفلة فائزة على مستوى الوطن العربى فى القراءة فى مسابقة الإمارات، والكابتن عبد الرحمن عرابى بطل أفريقيا والعالم فى الملاكمة، والطالب عبد الرحمن إسماعيل الفائز فى مسابقة التحول الرقمى بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والطالب مروان على السيد الفائز بجائزة من هيئة الطاقة النووية.

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