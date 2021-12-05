شاهد| كلاب ضالة تدمن مخدر الهيروين في أفغانستان

في مشهد غريب يجتاح بعض المناطق الافغانية، رصدت مجموعة من الصور المثيرة لعدد من الأفغان وهم يمنحون الكلاب الضالة التي تجوب المنطقة مخدر الهروين.

تعاطي الكلاب الضالة لمخدر الهروين

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كشف أحد الافغان أنه يتعاطى الهيروين منذ عدة سنوات ، يغذي إدمانه من خلال مزيج من السرقة والتسول وجمع الزجاجات البلاستيكية لإعادة تدويرها.

تعاطي الكلاب الضالة لمخدر الهروين

واوضح الشاب الافغاني المدمن انه يضع بأنف الكلاب الضالة من سلالات مختلطة ، بلاستيكية محكمة الغلق وينفخ الهيروين من خلال الجزء العلوي مفتوح الزجاجة البلاستكية بأنفها، حيث يشعر الكلب بعد تعاطيه مخدر الهروين بحالة من الخضوع و النشوة.

تعاطي الكلاب الضالة لمخدر الهروين



يوضح أحد الرجال المشردين أن إعطاء الهيروين للكلاب الضالة التي يبدو أنها تعاني من نفس آثار الإدمان التي قد تراها عند البشر ، يدفعهم كل لليلة إلى عودة إلى مكان التي يتعاطون فيه المخدر لتزويدهم به مرة اخرى في حالة من الادمان المريب.

تعاطي خدر الهروين بأفغانستان

قالت طالبان بعد الاستيلائها على السلطة في أغسطس، إنها ملتزمة بالقضاء على إدمان المخدرات والقضاء على إنتاج المخدرات وتهريبها في أفغانستان.

وردت تقارير في كابول عن قيام رجال شرطة طالبان باعتقال وضرب مدمني المخدرات المشردين أو نقلهم قسراً إلى مراكز إعادة التأهيل.