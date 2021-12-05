عبد الرحمن أبو زهرة على السجادة الحمراء بختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بدأ توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء قبل حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحضر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على الريد كاربت، وحرص على التقاط الصور قبل بدء فعاليات الحفل.

وكان من أوائل الحاضرين على السجادة الحمراء كل من الفنانة مادلين طبر والراقصة جوهرة وهدى الإتربي، إلى جانب الممثلة نهلة سلامة التي ارتدت فستان مكشوف في إطلالة جريئة لها.

حفل ختام مهرجان القاهرة

وقررت إدارة مهرجان القاهرة، عرض الفيلم الذى سيفوز بجائزة بالهرم الذهبي بمسرح النافورة بعد انتهاء حفل الختام.

وقال الفنان رشوان توفيق، إنه تلقى دعوة لحضور حفل ختام الدورة ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه سيلبي الدعوة بحضور حفل الختام.

وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه يقوم حاليا بتصوير دوره في الموسم الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك.

وكان أندرو محسن مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، قد كشف عن عدد التذاكر التي تم بيعها منذ انطلاق المهرجان.

وأوضح محسن خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة “الحياة”، أن عدد التذاكر التى بيعت خلال دورة المهرجان هذا العام قاربت على 40 ألف تذكرة ومتوقع زيادة العدد أكثر.

وأضاف مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أن 40 ألف تذكرة رقم قياسي، لافتا إلى نجاح المهرجان فى جذب فئات جديدة من بينهم الشباب والطلاب.