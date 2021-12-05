تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة بالساطور بـ بنى مزار

قدم صدى البلد بثا مباشرا مع مدير مدرسة ساقولا الابتدائية رقم 1 من داخل منزله بقرية ساقولا ببني مزار شمال المنيا والذي تعرض للاعتداء من قبل شاب وإصيب بكسر في الجمجمه والزراع.

وقال عربى انور خليل 53 سنة مدير مدرسة ساقولا الابتدائية رقم 1 في حديثه لـ"صدي البلد"، إنه اعتاد الذهاب إلى المدرسة مبكرا يومياً، وقبل طابور الصباح في حوالى الساعة السادسة والنصف صباحا، فوجئت بأحد الشباب يتجه نحوي ويتحدث لى بطريقة لا أفهمها وغير مفهومه وبعد دقائق أخرج ساطور من بين ملابسه وباغتنى بضربي على يدى فشعرت أن يدي شلت تماما، وتلاها ببعض الضربات الأخرى ثم ضربني برأسى فسقطت على أثرها على الأرض.

وأضاف مدير المدرسة: “حاولت الهروب من أمام هذا المعتدي وكنت أستغيث حتى يأتى أحد لإنقاذى، حيث ان قوة الضربة اسقطتنى على الأرض وأخذت ازحف وشعرت فى ذلك الوقت أن الشاب يريد قتلى، والحمد لله استجمعت قواى وقمت بالاتصال بشقيقى الذي اصطحبنى إلى مستشفى الشيخ فضل وبعدها تم نقلى إلى مستشفى الجامعة وهناك وجدت رعاية كاملة من القائمين على العمل هناك وتم إجراء جراحة لى والحمد لله".

وأشار إلى أنه لا يوجد بينه وبين أحد اى مشكلة وعلاقته بجميع الناس طيبة للغاية، منوها إلى أنه يحرص من خلال عمله كمدير مدرسة على خدمة الناس والعاملين بالمدرسة والطلبة.

واضاف أن هذا الاعتداء ليس الأول من جانب هذا الشاب، حيث قام منذ 7 أشهر أيضا بدخول المدرسة والقاء مياه النار على بعض الحضور داخل المكتب وتنازلت عن الواقعة فى ذلك الوقت احتراما لوالده ووالدته التى تعمل معنا فى المدرسة، لكن لم أكن أتوقع أن يعيدها من جديد ويعتدى على مرة أخرى.



وأشار إلى أن جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والوزارة كانوا معى ونقابة المعلمين لم يتركونى لحظة واحدة حتى خرجت من المستشفى ورجعت إلى المنزل.

في سياق متصل زار اليوم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا، بناءا على توجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، عربي انور خليل مدير مدرسة ساقولا الابتدائية رقم 1 ونقل له تحيات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين للاطمئنان عليه ومتمنين له الشفاء العاجل والصحه والعافيه والتأكيد على إحترام كرامة المعلم وهيبته.

واضاف الرشيدى أن التجاوز فى حق اى معلم مرفوض تماما وأن وزارة التعليم مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .



كما زار الدكتور جمال شحاته رئيس مجلس أمناء التعليم بالمحافظة بصحبة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم مدير المدرسة للاطمئنان على الحالة الصحية له ودعمه ومنحه مكافأة ماليه رمزية والتأكيد على الوقوف بجانبه في الواقعة.

كما اعربت اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار عن استنكارها التعدي الذي تعرض له مدير مدرسة ساقولا من قبل أحد الأشخاص.

وكلفت المستشارين القانونيين للجنة النقابية بمتابعة الواقعة وحضور جلسات التحقيقات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار أنها لن تتهاون أو تتسامح مع أي شخص تسول له نفسه الاعتداء علي معلم أثناء تأدية عمله وأنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل مصلحة المصاب المعتدي عليه.

يشار إلى ان أجهزة الأمن بالمنيا تلقت إخطار بتعدي أحد المواطنين على عربي انور خليل 53 سنه مدير مدرسة ساقولا الابتدائية رقم 1 بمركز بني مزار مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمه والزراع.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "م.ق.ك" 26 سنة لا يعمل نجل معلمة بالمدرسه تدعى "هـ.ا.م" بسبب خلافات على الحضور والانصراف الخاص بوالدته.

وقررت نيابة مركز بنى مزار حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة فى المحضر رقم 36567 جنح بنى مزار .

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