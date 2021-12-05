رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة إحياء البتلو

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي قدم مبادرة لإحياء مشروع البتلو، من خلال تمويل مشروع البتلو حتى 19 رأس بفائدة لا تزيد عن 5%، بموجب معاينة الحظيرة، ومن خلال صورة الرقم القومي والاستعلام عن المكان الذي سيتم فيه تربية الحيوانات.

وتابع "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك بعض الممارسات السيئة التي حدثت من بعض العملاء، حيث كان بعض العملاء يتقدمون للحصول على قرص للتسمين أو للتربية، ويستخدمها لشيء آخر.

الممارسات السيئة

وتابع: الممارسات السيئة لم تؤدي إلى النتائج المرجوة، ولذلك هناك ضرورة للرقابة على تنفيذ أي مبادرة، ومتابعة المزارع، للتأكد من أن القرض ينفق في الأوجه المحددة، لمواجهة البطالة، ومشكلة ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الريف المصري هو من يوفر الغذاء لشعب مصر بالكامل، ولذلك هناك ضرورة الاهتمام بالمزارع و الريف من خلال العمل على زيادة الإنتاجية.

