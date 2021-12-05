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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حال عبورها مزلقان مخالف

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار طنطا - المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات القطار حال  عبورها مزلقان سكة حديد غير شرعى بدائرة قسم ثان طنطا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

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تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورد بلاغ بالعثور علي جثة سيدة على قضبان السكة الحديد بدائرة قسم ثان طنطا.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها كما تم الدفع  بسيارة إسعاف الي محل البلاغ .

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كما تبين مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولقيت مصرعها في الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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