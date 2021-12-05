البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة "باب رزق" لدعم المرأة الريفية

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي يهتم بالمرأة الريفية، حيث أطلق البنك منتج تمويلي جديد تحت مسمى "باب رزق" مع إطلاق مبادرة "حياة كريمة".

وتابع "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، باب رزق يوفر المنتج الجديد قرض برأس مال يتراوح ما بين 2000 جنيه و10 آلاف جنيه، لإقامة بعض المشروعات الصغيرة مثل تربية بعض الدواجن أو إقامة أي مشروع صغير للغاية.

البنك الزراعي

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري لديه 1200 فرع في كل أنحاء مصر، ونعمل على زيادة هذه الفروع بصورة أكبر، خاصة وأن البنك يتعامل مع 45 مليون مواطن في الريف المصري، ويتم تعيين الموظفين من أهالي القرى، سواء موظفي البنوك أو موظفي الأمن.

ولفت إلى أن تعيينات البنك الزراعي تخضع لكافة المعايير والمقاييس المصرفية التي تتمثل في الحصول على تقدير جيد، ومقيم في نفس القرية، وبعض الشروط الأخرى.

