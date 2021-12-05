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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي النهاردة.. الزمالك يهزم الأوليمبي والأهلي يخسر من المحلة| نوستالجيا

الزمالك
الزمالك

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر عام 1982 على فريق الأوليمبي بثلاثية نظيفة.

أقيم اللقاء علي ملعب ستاد الإسكندرية في الأسبوع العاشر للدوري العام، يرفع رصيده إلى 15 نقطة وكان له مباراة مؤجلة.

جاءت الأهداف في الشوط الثاني عن طريق طارق يحيي الذى تقدم في الدقيقة الخامسة، وأضاف إبراهيم يوسف الهدف الثاني في الدقيقة 17 وعزز طارق يحيي تقدم الزمالك وأحرز الثالث في الدقيقة 37.

وفى يوم السبت الموافق 5 ديسمبر عام 1987 فاز غزل المحلة علي النادى الـهلي بهدف نظيف علي ستاد القاهرة أمام أكثر من سبعين ألف متفرج في مباراة لم تذاع تليفزيونيا ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدوري العام.

المحمدي صالح سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من الشوط الثاني ليتوقف رصيد الأحمر عند 12 نقطة وكان له خمس مباريات مؤجلة.

وتعادل منتخب مصر الوطنى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر عام 1991 مع نظيره البوروندي بدون أهداف علي ستاد القاهره في ثاني مبارياتها الودية الدولية استعدادا لمنافسات كأس الأمم الافريقية في السنغال.

تشكيلة الفراعنة الكبار
سعفان الصغير 
حسين عبد اللطيف 
اشرف قاسم
أيمن رجب
عصام ربيع
اسامة عرابي 
اسماعيل يوسف
السيد عيد
طارق سليمان
احمد العجوز 
عاطف عبد الهادي.

طارق سليم الأهلى منتخب الزمالك أسامة عرابي منتخب مصر الوطني

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