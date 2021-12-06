برلماني: إصدار وثائق ذوى الهمم بطريقة برايل يؤكد جهود الدولة لحمايتهم ودمجهم بالمجتمع

تحدث النائب محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن اقتراحه الذي أعلن عن التقدم به بشأن إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم بطريقة برايل، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لذوي الهمم في كل المجالات.



وتابع النائب محمود عصام في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولى اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة والهمم، لاسيما بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

ونوه عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن الرئيس السيسي بعث رسائل عديدة اليوم خلال احتفالية قادرون باختلاف، حيث أكدت هذه الرسائل على اهتمامه البالغ بذوي القدرات الخاصة من أبناء مصر من ذوي الهمم، واعتبارهم كنز كبير يجب استغلاله وعدم التفريط به.

وأكمل البرلماني محمود عصام أن الرئيس السيسي لم يبخل لحظة واحدة في الاستجابة لهم، محققًا رغباتهم، مضيفا إلى أن من ضمن هذه الرغبات ما قالته أحدى الفتيات المشاركات في مؤتمر «قادرون باختلاف» مروة محسن من بورسعيد، والتي تدرس البيانو في جامعة بلندن، إن الإتاحة هي أن تتوافر كل خدمات الدولة لذوي الهمم حتى يستطيعوا استخدامها، مضيفة بأن المشاريع التي تقوم بها وزارة الاتصالات والمنتجات الموجودة في السوبر ماركت ووزارة الآثار التي تعرض بطريقة برايل.