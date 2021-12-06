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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء 25 مصابا في تصادم ميني باص برصيف بصحراوي ببني مزار شمال المنيا

انقلاب ميني باص بالمنيا
انقلاب ميني باص بالمنيا

ننشر بصدي البلد أسماء المصابين ال 25 شخص  في حادث تصادم مينى باص بأحد الارصفه بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار  شمال المنيا بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد السائق والذين تم نقلهم إلى المستشفى النموذجى بسمالوط .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،إخطارا  من غرفة عمليات النجدة يفيد  بتصادم أتوبيس سياحى بأحد الأرصفة والذى أسفر عن إصابة 25 شخص بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية  إلى اختلال عجلة القيادة فى يد سائق السيارة مينى باص أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل  ببنى مزار شمال المنيا .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج  المصابين هم  كرم عواد بخات 27سنة، علي محمد فرحات 23 سنه، عيد حسن علي 47 سنة، هاني بشاي رزق 31 سنه، صادق بركات علي 55 سنة، ورشدي عبد الرحيم علي 45 سنه، ومحمد رفعت سيد 38 سنه، محسن عنتر عبد الرحيم 26 سنة ، محمد أحمد مجاهد 42 سنه، احمد علي عبد المحسن 25 سنه، وليد صلاح الدين أحمد 19 سنة، عصمت كمال احمد 23 سنة، محمد خضر علي 22 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط، وداليا حمزة رضا 25 سنه، وكمال حسين محمود 22 سنة، وعبد الله محمد علي 21 سنه أسيوط ومدحت عبد الوهاب محمود 48 سنة، مقيم أبو حماد ومسعود كامل بكتر 20 سنة، وبيتر مجدي عبد الملاك 20 سنة، و اندرو سامح شاكر 15 سنه أسيوط، وخالد عبد الله سيد 23 سنة، وسليمان السيد سليمان 62 سنة السويس ، وعامر محي الدين عليوة 58 سنة الزقازيق، وعبد الله خميس خلف 34 سنة أسيوط ، وحسام أحمد إبراهيم 27 سنة سوهاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق ،وجار إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور .

المنيا حادث تصادم المستشفى حادث تصادم سمالوط التحريات الاولية عجلة القيادة

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