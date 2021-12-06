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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نمر يقتحم أحد الفصول الدراسية ويصيب طالبا

صدى البلد

فوجئ طلاب في فصل دراسي بالهند أثناء يومهم الدراسي باقتحام نمر شرس فصلهم الدراسي وإصابة أحد الطلاب اثناء هجومه عليهم قبل الاستعداد لبدء يوم دراسي جديد . 


وفقا لما ورد في صحيفة " تايمز اوف 5إنديا"، فإن نمر مفترس هاجم فصل دراسي في شمال الهند و انقض على الطلا ب الموجودين و أصاب أحدهم بجرح أثناء الهجوم . 

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روى الطالب المصاب عقب نقله إلى المستشفى، أن اليوم كان يسير بشكل عادي فقد كان الطلاب يستعدون للتجمع الصباحي في ذلك اليوم، إلا أن الحيوان المفترس فاجئهم وظلوا يقاوموه في الفصل إلا أنه أصاب أحدهم . 


ذكرت المدرسة أنها ليست الواقعة الأولى التي تحدث، فقد كان يتسلل بعض الحيوانات إلى الفصول الدراسية، إلا أن ذلك الحيوان المفترس لم يكن ضمن الحيوانات التي اقتحمت الفصول من قبل .

 
جدير بالذكر أن الطالب الذي تعرض للجرح بسبب النمر نقل إلى المستشفى و حالته مستقرة، و تم الاستعانة بأشخاص متخصصين لحبس النمر في إحدى الغرف لحين نقله من المكان . 
 

طلاب فصل دراسي لهند نمر شرس هجوم يوم دراسي جديد

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