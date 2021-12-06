محمد بسام: كنت أتمنى الانضمام إلى منتخب مصر في كأس العرب

قال محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، إنه كان يستهدف التواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، معربًا عن أمنياته بالتوفيق للفراعنة بالبطولة المقامة الآن في قطر.

وأضاف بسام في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "الريمونتادا": "كل حراس مرمى المنتخب كبار، اذا كان محمد الشناوي أو محمد صبحي أو محمود جاد، وعدم انضمامي سيكون دافع أكبر لكي أعمل بشكل أقوى".

وأردف: "كل البطولات تكون بداياتها غير جيدة ويكون الهدف الأساسي هو حصد الـ3 نقاط، ومع المباريات الأداء سيتطور ويصبح جيدًا".

واستكمل: "تحقيق انتصارين أمام لبنان والسودان سيعطي لنا ثقة كبيرة، ومنتخب مصر عندما يخوض غمار أي بطولة تكون عينه على اللقب".

وأتم: "كل موسم يكون لدي عروض ولكن تمسك نادي طلائع الجيش وإصرارهم على استمراري أمر احترمه جدًا، ورغبة النادي تحسم كل شىء ويجب احترام تعاقدي".

واختتم: "رحيلي عن الفريق لن يأتي إلا بالتراضٍ تقديرًا لمسيرتي مع طلائع الجيش".