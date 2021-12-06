عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت موانئ البحر الأحمر انتظام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم تداول 1554 طن بضائع عامة ومتنوعة و329 شاحنة و35 سيارة ملاكي.

 وشملت حركة الصادرات 560 طن بضائع عامة و169 شاحنة و15 ملاكي، وحركة الواردات 994 طن بضائع عامة و160 شاحنة و20 ملاكي.

 

وغادرت السفينة أمل لميناء سفاجا بحمولة 52 شاحنة و8 ملاكي، والسفينة بوسيدون إكسبريس بحمولة 96 شاحنة و5 ملاكي، كما استُقبلت السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و11 ملاكي.

 

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان وغادرت السفينة سيناء، حيث تم استقبال 69 شاحنة بحمولة 994 طنًا و9 سيارات ملاكي وتصدير 21 شاحنة بحمولة 560 طنًا و2 سيارة ملاكي.

 

وشدد اللواء أ. ح مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، على السادة مديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

وفى سياق آخر عقد اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ، اجتماعا مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين حاجزي المصانع بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة ، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها ، وذلك بحضور  المهندسة نجلاء عبد العال الصادق مدير هيئة التنمية الصناعية بقطاع جنوب الصعيد ، .

 

تناول اللقاء كافة المشكلات والمعوقات بالمجمع ومطالب المستثمرين  حائزي ومستغلي المصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المجمع الصناعي . 

 

ومن جانبه أكد السكرتير العام علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات لهم وتوفير احتياجاتهم .

 

يذكر أن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة يضم قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر ، على مساحة قرابة 40 فدان غرب المدينة،  بمساحات مختلفة ما بين 250  ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.

 

 

 

 

البحر الأحمر سيناء ميناء نويبع ميناء سفاجا التدابير الاحترازية موانئ البحر الأحمر مدينة الغردقة سفاجا الصادرات الغردقة التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية

ترشيحاتنا

كأس العرب.. منتخب مصر بقميصه الأحمر أمام الجزائر غدًا

أشعل النار فى شقتهم .. عامل يحرق شقيقته وزوجها وأولادها بسوهاج

متعدد المواهب .. كلب ينتج أول كتاب له ويتحدث مع صاحبته

نداء عاجل من مصلحة الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية

بعد تحذير هيئة الدواء من المستحضرات الموضعية للاحتقان .. اعرف مخاطر استخدامها

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا

إبرار جوي والقضاء على بؤرة إرهابية.. ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 6"‎‎

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

فيديو

فيديو جراف.. كيف تتخلص من ناموس الشتاء بمكونات بسيطة

فيديو جراف.. كيف ظهر عمر كمال بعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه ..تفاصيل

سقوط في الوحل.. نصائح للآباء لحماية الأبناء من الشذوذ

توقعات الأبراج 2022.. مفاجأة لبرج الثور الأكثر حظا وتحذير للعذراء

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ