انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية

شهدت موانئ البحر الأحمر انتظام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم تداول 1554 طن بضائع عامة ومتنوعة و329 شاحنة و35 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات 560 طن بضائع عامة و169 شاحنة و15 ملاكي، وحركة الواردات 994 طن بضائع عامة و160 شاحنة و20 ملاكي.

وغادرت السفينة أمل لميناء سفاجا بحمولة 52 شاحنة و8 ملاكي، والسفينة بوسيدون إكسبريس بحمولة 96 شاحنة و5 ملاكي، كما استُقبلت السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و11 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان وغادرت السفينة سيناء، حيث تم استقبال 69 شاحنة بحمولة 994 طنًا و9 سيارات ملاكي وتصدير 21 شاحنة بحمولة 560 طنًا و2 سيارة ملاكي.

وشدد اللواء أ. ح مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، على السادة مديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وفى سياق آخر عقد اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ، اجتماعا مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين حاجزي المصانع بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة ، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها ، وذلك بحضور المهندسة نجلاء عبد العال الصادق مدير هيئة التنمية الصناعية بقطاع جنوب الصعيد ، .

تناول اللقاء كافة المشكلات والمعوقات بالمجمع ومطالب المستثمرين حائزي ومستغلي المصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المجمع الصناعي .

ومن جانبه أكد السكرتير العام علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات لهم وتوفير احتياجاتهم .

يذكر أن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة يضم قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر ، على مساحة قرابة 40 فدان غرب المدينة، بمساحات مختلفة ما بين 250 ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.