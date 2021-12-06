الطفل مهند: احتفالية السنة دي أنا بشكر فيها الله وفخامة الرئيس | شاهد

قال الطفل مهند عماد الدين من ذوي الهمم ، أحد أبطال احتفالية " قادرون باختلاف " ، إن مشاركته في احتفالية العام الماضي كانت محملة برجاء من الله والرئيس عبد الفتاح السيسي ، مضيفا : " احتفالية السنة دي أنا بشكر فيها الله وفخامة الرئيس ".

وأضاف مهند عماد الدين ، خلال استضافته في برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " : " أن صاحب الفضل في تلبية رجائه هو الله عز وجل ، ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمهندسة " أمبدى " .

وتابع : أحب أشكر المهندسة أمل مبدى لأنها منحتني الفرصة مرتين أني أقف قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي .

قال الطفل مهند عماد من أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، وصاحب فكرة تدريس مادة "احترام الآخر"، في المناهج، إنه سعيد باستجابة الرئيس السيسي وتطبيق تدريس المادة في المناهج، مؤكدا أنه إحساس رائع لا يمكن وصفه.

