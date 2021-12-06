عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بـ كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر مساء غدا الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

موعد مباراة مصر والجزائر في كاس العرب والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين مصر والجزائر، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على استاد الجنوب.

تذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بكأس العرب

اختيرت قنوات beIN SPORTS القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث مباراة منتخبي مصر والجزائر، ببطولة كأس العرب.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، متساويا مع الجزائر، وضمنا التأهل لربع النهائي على حساب لبنان والسودان.

ووضع المنتخب الجزائري قدما في الدور ربع النهائي إثر فوزه على لبنان (2-0)، وتغلبت مصر على السودان بنتيجة (5-0).

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بعد نسختي 1992 و1988، مقابل مغادرته مرتين من دور المجموعات في نسختي عامي 1998 و2012، بعد أن شارك في النسختين بالمنتخب الأولمبي.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بكأس العرب عصام الشوالي مباراة مصر والجزائر كأس العرب منتخب مصر الجزائر

ترشيحاتنا

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التجارة في الأسلحة البيضاء بالقانون

رئيس عظيم.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى السيسي

عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بـ كأس العرب

شهيد الغدر.. شاب يلقى حتفه أثناء دفاعه عن عرضه

بعد غياب 19 عاما.. يسرا في عرض مسرحي جديد بموسم الرياض

وزير العدل : الإرهاب صار ظاهرة عالمية ويجب مكافحة كل أشكاله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

نصائح تحميك|خريطة زمنية لحالة الطقس حتى الخميس..تقلبات فجائية غير متوقعة

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

طارق شوقي عن منظومة التعليم الجديد: الطلاب مبسوطين.. والأمور هتمشي لصالحهم|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر نوفمبر

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا

فيديو

طلبات إحاطة بالجملة.. استدعاء وزير التعليم للرد على منهج رابعة ابتدائي

تزوجته وهو قاصر.. ترفض توثيق عقد زواجها من ابن خالتها وتطالبه بدفع 950 ألف جنيه

فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

فيديوجراف.. تركوا أثرا كبيرا.. نجوم رحلوا في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ