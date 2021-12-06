عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بـ كأس العرب

يستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر مساء غدا الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

موعد مباراة مصر والجزائر في كاس العرب والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين مصر والجزائر، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على استاد الجنوب.

تذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بكأس العرب

اختيرت قنوات beIN SPORTS القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث مباراة منتخبي مصر والجزائر، ببطولة كأس العرب.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، متساويا مع الجزائر، وضمنا التأهل لربع النهائي على حساب لبنان والسودان.

ووضع المنتخب الجزائري قدما في الدور ربع النهائي إثر فوزه على لبنان (2-0)، وتغلبت مصر على السودان بنتيجة (5-0).

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بعد نسختي 1992 و1988، مقابل مغادرته مرتين من دور المجموعات في نسختي عامي 1998 و2012، بعد أن شارك في النسختين بالمنتخب الأولمبي.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.