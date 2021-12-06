رئيس عظيم.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى السيسي

وجه تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد احتفالية بـ يوم قادرون بـ اختلاف.

ونشر آل الشيخ صورة للرئيس السيسي برفقة عدد من أطفال ذوي الهمم ، عبر صفحته فيس بوك ، وعلق قائلا : " رئيس عظيم " .

ووجه الرئيس، خلال مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أقيمت أمس في مركز المؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، جميع الجهات في الدولة بوضع المزيد من البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة، بحيث تصبح «جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءًا لا يتجزأ ومن الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام».



