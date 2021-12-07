عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7 موارد يتكون منها صندوق التمويل العقاري .. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون التمويل العقاري في المادة (35) علي أن  ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.

كما حددت المادة (36) موارد تمويل الصندوق كالتالي : 

 

١ - الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقًا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز (٢%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التى يقرها مجلس إدارته.
٢ - ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.
٣ - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
٤ - حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٥ - التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.
٦ - مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.
٧ - رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزى المصرى تودع فيها موارده ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

صندوق التمويل العقاري البنك المركزي وزارة المالية الجهاز المركزي للمحاسبات الوقف الخيري التبرعات الغرامات

ترشيحاتنا

وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تستخدم المدنيين كدروع بشرية

7 موارد يتكون منها صندوق التمويل العقاري .. تعرف عليها

أسباب وعوامل الخطر لاضطراب طيف التوحد عند الأطفال

دعاء جميل في الصباح.. يفتح لك أبواب الرزق وييسر الأمور

الدحيل يطلب الاجتماع مع بن شرقي في قطر

التحالف العربي يعلن عن ضربة قوية لميليشيا الحوثي في صنعاء اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

عاصفة شديدة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" عن طقس الغد

مصرع واصابة 5 أشخاص في تصادم مروع على كوبري 15 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. ركاب يدفعون طائرة على المدرج بعد تعطلها |فيديو

ليلى ويسرا ونيللي وهنيدي.. نجوم مصر يضيئون البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية

وقع في شر أعماله.. اعتداء مجموعة من النساء على متحرش وتمزيق ملابسه|شاهد

رياح تصل إلى حد العاصفة.. لماذا حذرت الأرصاد من طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

خلاف انتهى بالحرق .. عامل يشعل النيران في شقيقته وزوجها وأولادها

في مهرجان البحر الأحمر.. هالة صدقي: أول مرة أزور السعودية| فيديو

التمويل العقاري .. التفاصيل الكاملة لطرح 507 وحدات سكنية بأقساط على 30 سنة

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ