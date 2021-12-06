لبنى عبد العزيز عن مشاركتها بحفل ختام القاهرة السينمائي: ركبي كانت بتخبط

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز، إنها، سعيدة بالتواجد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، معلقة “ركبي كانت بتخبط” لما تواجدات وأعلنت عن إختيار أفضل ممثلة".

وأضافت لبنى عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”: “لم أتوقع الحفاوة الكبيرة التي تم إستقبالي بها”.

وخطفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز الأنظار اليها بعدما ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي لتقديم إحدى الجوائز في حفل الختام.

وصفق الجمهور بشدة لـ "لبني" وظهرت على أنغام أغنية "أسمر يا أسمراني" لعبد الحليم حافظ.

التواجد بالريد كاربت

حرص عدد كبير من النجوم على التواجد بالريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.