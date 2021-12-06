الصحة: هذه الفئات لها الأولوية في الحصول على الجرعة الثالثة ..فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إننا لدينا جرعات من لقاح كورونا تسمح بتطعيم أكثر من 51 مليون مواطن.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، العاملون بالقطاع الطبي هم الأولى في الحصول على جرعة ثالثة ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، ضد فيروس كورونا المستجد، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

وأشار إلى أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، ستصلهم رسالة قصيرة، على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين