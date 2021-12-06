السكك الحديد: تعيين خريجي المعاهد التكنولوجية في وظيفة قائد قطار

نظام إشارات حديث

قال حسين الرشيدي نائب رئيس هيئة السكك الحديد، إن العنصر البشري من أهم محاور تطوير السكك الحديد ويتم أعمال التطوير طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأضاف حسين الرشيدي في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" تم التصديق على تعيين حوالي 3800 فني ومهندس في هيئة السكك الحديد ويتم اختيارهم بعد إجراء اختبارات وبدقة عالية".

وتابع حسين الرشيدي:" هناك قواعد يتم تطبيقها على الموظفين ومنها عقد دورات تدريبية تخصصية مكثفة للكوادر البشرية وكشف دوري ".

وأكمل حسين الرشيدي:" طبقا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم البدء في اختيار طلبة خريجين من المعاهد التكنولوجية بنفس معايير اختيار المهندسين والفنيين للعمل في وظائف قائد قطار وتكنولوجي في التحكم الآلي ".

ولفت حسين الرشيدي :" جاري تطوير نظام الإشارات ويتم تطوير أكثر من 900 كيلو متر في المسافة ما بين بني سويف واسيوط والقاهرة الإسكندرية وسيتم تطوير المسافة بين الأقصر وأسوان بنظام الإشارات الحديث، ولدينا خطة بتطوير شبكة السكك الحديد بنظام الإشارات الحديثة، والذي يمنع تدخل العنصر البشري ويزيد معدلات الأمان".