بعد انتهاء الصيف.. أفضل ماسك لتقشير البشرة بأنواعها الثلاثة

تشعر بعض السيدات مع انتهاء فصل الصيف باستمرار البشرة وتحاول جاهدة فى البحث عن أفضل ماسك تفتيح للبشرة، لذلك تقدم خبيرة التجميل هبة عبد الرزاق طريقة تقشير البشرة العادية والدهنية والمركبة.





ماسك التقشير

الكركدية لتقشير البشرة (العادية والدهنية والمركبة)



2 ملعقة كركدية مطحون بودرة

1/4 ملعقة خل

4 نقاط زيت ورد

1/2 ملعقة عسل نحل

طريقة تحضيره



امزجي بودرة الكركدية والخل وزيت الورد وعسل النحل وتحرك جيداً وتصنفر به البشرة وتترك عليها من 30 -45 دقيقة ثم تشطف بالماء. يستخدم مره في الأسبوع

قناع الكركدية للتخلص من الرؤوس السوداء وتقشير البشرة الجافة

المقادير



2 ملعقة بودرة كركدية

1 ملعقة زيت سمسم

2 ملعقة ماء

طريقة تحضيره



امزجي بودرة الكركديه مع زيت السمسم والماء جيداً ثم افركي بشرتك به واتركيه عليها من 30 دقيقة ثم يشطف بالماء.