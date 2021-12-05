ماسك السكر وزيت الزيتون للوجه.. فوائده وأضراره وطرق متعددة لاستخدامه

يعد ماسك السكر وزيت الزيتون للوجه من أشهر أقنعة التقشير المستخدمة لتفتيح البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة..

انتشر ماسك السكر وزيت الزيتون للوجه بين النساء بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية لفاعليته في التقشير وتغذية البشرة وإصلاح عيوبها.



ويعمل ماسك السكر وزيت الزيتون للوجه على إزالة الشوائب من البشرة وآثار البثور والبقع الموجودة فيها وزيادة نضارتها.



السكر وزيت الزيتون للوجه



نعرض لكم فيما يلي خطوات عمل ماسك السكر وزيت الزيتون للوجه في المنزل بشكل احترافي.



خذي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أواخلطيها جيدًا مع حبيبات السكر يفضل استخدام السكر البني.

افركي هذا الماسك على وجهك في حركات دائرية واتركيه بعد ذلك من 15 دقيقة تقريبا ثم اغسلي الوجه

يزيل سكراب السكر وزيت الزيتون للوجه جميع السموم ويمنحك توهجًا طبيعيا كما يمكنك استخدامه كمقشر على الكوع والركبتين لتفتيح المناطق الداكنة ويزيل هذا الخليط أيضًا الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء .



زيت الزيتون والسكر للبشرة الدهنية

يتخوف البعض من استخدام ماسك زيت الزيتون والسكر للبشرة الدهنية حيث أنها تتضرر بشكل كبير من استخدام الزيوت لأنها غنية بالزيوت الطبيعية واضافة المزيد لها يمكن أن يتسبب في إصابتها ببعض المشكلات مثل المسام الواسعة .. فما حقيقة تأثير ماسك زيت الزيتون والسكر للبشرة الدهنية.



إن ماسك زيت الزيتون والسكر للبشرة الدهنية جيد بالفعل لأنه يزيل الشوائب وخلايا الجلد الميتة ويساعد بشرتك على التنفس عن طريق فتح المسام واستخدمي أيًا من هذه المقشرات المصنوعة منزليًا واحصلي على بشرة صحية ونضرة.

أضرار ماسك السكر للوجه

تتخوف بعض النساء من أضرار ماسك السكر للوجه مما يجعلهن يتخوفن من تجربة الوصفات المستخدم فيها السر مما يتسبب في حرمان بشرتهن من فوائد عديدة جدا لهذا الماسك كفيلة أن تغنيهم عن المستحضرات الصناعية، لذا نعرض لكم فيما يلي أهم أضرار تقشير الوجه بالسكر..



أضرار تقشير الوجه بالسكر



إليكم أبرز أضرار تقشير الوجه بالسكر لأخذ الاحتياط اللازمة قبل استخدامه:



يتكون مقشر السكر من بلورات سكر كبيرة وتكمن فكرة استخدامه في تقشير البشرة من خلال عملية تدليك هذه الحبيبات في جلدك لإزالة الحطام وخلايا الجلد الميتة.

كما أن الطبيعة الخشنة لمقشرات السكر تجعلها قاسية جدًا على بشرة الوجه يمكن أن تسبب تمزقات صغيرة في الجلد وتؤدي إلى تلفها خاصة إذا كنت تستخدم السكر العادي.

قد يؤدي استخدام مقشر السكر على وجهك إلى: تهيج واحمرار وجفاف وخدوش وجروح عند استخدامه بعنف وقوة خاصة عندما تكون البشرة حساسة.



لا تنطبق هذه الآثار الجانبية على مقشرات السكر التي يمكنك شراؤها من المتجر أو عبر الإنترنت فحسب، بل تنطبق أيضًا على المقشرات منزلية الصنع ، حتى إذا كنت تستخدم حبيبات سكر بيضاء وبنية أدق، وكقاعدة عامة يجب تجنب بلورات السكر للوجه تمامًا.



مقشر للوجه أكثر أمانًا

قد تكون المقشرات اللطيفة مناسبة للتقشير الأسبوعي، ولكن فقط إذا كانت تحتوي على جزيئات صغيرة مستديرة الشكل، واختبر دائمًا كمية صغيرة من مقشر الوجه الجديد على ذراعك أولاً - إذا كان قاسيًا جدًا على جسمك فهو مادة كاشطة جدًا لوجهك.

بدلًا من التركيز على المقشر، ضع في اعتبارك المكونات التي تساعد على تقشير البشرة دون استخدام جزيئات قاسية وتحدث إلى أخصائي العناية بالبشرة حول البدائل التالية.



صنفرة زيت الزيتون والسكر للوجه

وترغب الكثير من النساء في معرفة ماهي صنفرة زيت الزيتون والسكر للوجه وفي الحقيقة هى ذاتها ماسك زيت الزيتون والسكر للوجه بنفس الفوائد والآثار الجانبية ونصائح الاستخدام وطريقة التحضير.



أضرار زيت الزيتون والسكر للوجه

تريد الكثير من الفتيات والنساء في معرفة أضرار زيت الزيتون والسكر للوجه بالتحديد لمعرفتها فور ظهورها والبدء فى علاجها بالشكل الصحيح.



ونتحدث فيما يلي عن أهم 10 آثار جانبية لزيت الزيتون والسكر على الوجه يمكن أن تؤثر سلبًا على البشرة، وهى :

الافراط في الاستخدام يتسبب زيت الزيتون في زيادة حب الشباب عند تكرار استخدامه كثيرا او تركه لفترة طويلة على البشرة خاصة الوجه الدهني.



يمكن أن تسبب الحساسية والطفح الجلدي لبعض الأشخاص لديهم حساسية من هذه المواد ويجب اختبارها اولا على جزء صغير من الجسم.



يمكن أن يتتسبب في ظهور المسام الواسعة خاصة في البشرة الدهنية وذلك عند تكرار استخدامه كثيرا او تركه لفترة طويلة على البشرة خاصة الوجه الدهني.



فوائد زيت الزيتون والسكر والقهوة للوجه



فوائد زيت الزيتون والسكر والقهوة للوجه كثيرا جدا فهو يعمل على علاج التجاعيد وتجديد خلايا البشرة وشبابها وإزالة خلايا الجلد الميتة بحبوب السكر وتفتيح البشرة وزيادة نضارتها ونصاعها والتخلص من البقع والشوائب الموجودة في البشرة.

ويمتلك هذا الماسك على منح البشرة نضارة كبيرة وإشراقة واضحة من أول مرة يستخدم فيها بشرط شراء المكونات من أماكن جيدة وموثوقة .

نكشف لكم فيما يلي طريقة عمل ماسك زيت الزيتون والسكر والقهوة للوجه والاستفادة منه.

مكونات ماسك زيت الزيتون للوجه:

نصف فنجان من القهوة

نصف فنجان من السكر

ربع فنجان من زيت الزيتون

طريقة ماسك زيت الزيتون للوجه:

في بولة متوسطة ضعى المكونا واخلطيهم بشكل جيد حتى يمتزجوا تماما.

اغسلي وجهك ثم جففيه ثم افردى الخليط على الوجه مع التدليك بحركة دائرية

اتركي الماسك من 5 لـ 15 دقيقة ثم اغسلى الوجه بالماء الفاتر وربتي عليه بالمنشفة بلطف حتى يتم تجفيفه تماما.

يستخدم ماسك زيت الزيتون والسكر والقهوة للوجه مرتين في الاسبوع فقط حتى لا تظهر اى اثار جانبية على البشرة وفي نفس الوقت تحصل المرأة على أقصى استفادة.

المصادر :

food.ndtv

healthline

stylecraze