علاج حساسية السكر وكيفية التعايش معها

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن علاج حساسية السكر لأنها من أكثر الأمراض المنتشرة بين شريحة كبيرة من الأشخاص وفي نفس الوقت لا يعرفها كثيرون.

ويرغب الأشخاص في معرفة علاج حساسية السكر للتمكن من التخلص منها نهائيا وممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وقبل التحدث عن علاج حساسية السكر، يجب معرفة أن هذا النوع من الحساسية ينقسم إلى أنواع عديدة تختلف حسب نوع السكر الذي يعانى الفرد من حساسية تجاهه، وأشهرها حساسية سكر اللاكتوز والجلوكوز.

وفى معظم الثقافات الشعبية الطبية لا توجد الكثير من المعلومات حول علاج حساسية السكر وتجنب مضاعفتها الخطيرة، مما يجعل الكثير من الأشخاص لايعرفون هذا المرض ولا كيفية علاجه.

ويلعي علاج حساسية السكر دورا كبيرا فى تحسين جودة الحياة وتقليل متاعب هذه المشكلة الصحية، حيث إنها من الأمراض المزمنة التى تصاحب الإنسان طوال العمر.



ونكشف لكم أهم طرق علاج حساسية السكر، وذلك وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين”.

للأسف لا يمكن علاج حساسية السكر بشكل نهائي لأنها تصيب الإنسان نتيجة لـ نقص إنزيم اللاكتيز ولا توجد طريقة في الوقت الحالي لزيادة إنتاج الجسم لهذا الإنزيم، ولكن يمكن التعايش مع عدم تحمل اللاكتوز ويمكن علاج عدم تحمل اللاكتوز.

وقد يستفيد بعض الأشخاص من تناول أقراص اللاكتوز قبل تناول وجبة تحتوي على منتجات الألبان، ومع ذلك فإن الأجهزة اللوحية لا تعمل مع الجميع، كما قد لا يكون عدم تحمل اللاكتوز قابلاً للشفاء ولكن هناك طرقًا يمكنك من خلالها التحكم في الأعراض وتقليلها ومنع حدوث المضاعفات.

وإليكم بعض النصائح التى تساعد فى التغلب على أعراض حساسية السكر وتحسين جودة الحياة وجعلها أقرب للطبيعية، وهى:

تناول كميات أصغر: يمكن لبعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز التعامل مع كمية صغيرة من منتجات الألبان ويمكن محاولة تناول كمية صغيرة من منتجات الألبان ومعرفة كيف يتفاعل الجسم قبل زيادة أحجام الحصة ببطء.

تناول أقراص إنزيم اللاكتوز: قد يساعد تناول الأقراص التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على إنزيم اللاكتوز قبل الوجبة على تناول منتجات الألبان، ومع ذلك لا تعمل الأجهزة اللوحية مع جميع الأشخاص.

خذ البروبيوتيك: تشير الأبحاث إلى أن تناول البروبيوتيك قد يساعد في تقليل أعراض عدم تحمل اللاكتوز.

تجنب أنواع الألبان: الجبن الصلب والزبدة والزبادي تحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز بشكل طبيعي مقارنة بأنواع الألبان الأخرى.

جرب المنتجات الخالية من اللاكتوز: تبيع العديد من متاجر البقالة منتجات الألبان التي إما خالية من اللاكتوز أو تحتوي على كمية قليلة جدًا من منتجات الألبان.