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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 ديسمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

برج القوس من الأبراج النارية  النارية ، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.
 

وتختلف درجة تواجد تلك الصفات  من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 -12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اكتشف ما يخبئه برجك

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 7 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك روح مغامرة، وتميل للاهتمام بمجالات متعددة.. أنت أيضا عنيد ولا تستمع إلا لعقلك، وتحافظ على إخفاء جوانب من شخصيتك لذا قد تبدو غامضا جدا.

نصيحة:

عام ٢٠٢٢ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، وعليك أن تدرس كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

 

برج القوس:

 

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني: 
تكون مقاربتك للامور لينة خاصة وانك تقبل على اربعة ايام من الوعود والتطورات المتلاحقة مع وجود القمر في السرطان ومن ثم في الاسد تحقق احلامك، وقد تتوصل الى انجاز مشروع مهم او الى تحسين اوضاعك المالية ، تحقق الارباح وقد توقّع على عقد غير منتظر، او تقوم بعملية مالية مثمرة، او تضاعف عائداتك بقيامك بعمل جديد تسيطر على الاوضاع وتتغلّب على المصاعب الصغيرة.لكن القمر في العذراء  في عطلة الاسبوع قد يولد ازمة مالية او يتحدث عن عملية بيع او شراء تبدو دقيقة او مستعصية. 
 

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي: 


يطالعك هذا الاسبوع ايضا بمشاحنات ومواجهات فلا يناسبك وجود الزهرة في الجوزاء ما يثير المشاكل العائلية والخلافات مع الزوج او الحبيب فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء ان الأجواء صعبة ومتطلبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك.

حظك اليوم الأبراج علم الأرقام توقعات برج القوس تاريخ ميلاد

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