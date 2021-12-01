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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 -12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج   ومتابعة الأبراج والفلك  واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم الأربعاء  على الصعيد العاطفي والصحي.

وإليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1- 12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل

عاطفيا: استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس، ولا تغامر.

 

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وعائليا: هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر، فقط حافظ على حماية حقوقك.

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

برج الأسد

عاطفيا وعائليا: تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير

 

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك اليوم ببعض التشوش.. يجب أن تراجع خطواتك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد  يمدانك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت، وانتبه لصحتك.
عاطفيا وعائليا: قد تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة

برج القوس

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس في برجك تدعمك وتمنحك سحرا وتأثيرا.
مهنيا وعائليا: اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط

برج  الدلو

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.
اجتماعيا وعاطفيا: تناغم القمر مع المشتري يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك

 

برج الحوت

مهنيا وماليا: قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل، وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.
عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل مع من تحب

برج برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

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