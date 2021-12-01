حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج و متابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم الأربعاء على الصعيد العاطفي والصحي.

وإليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1- 12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج الحمل

عاطفيا: استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.

مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس، ولا تغامر.

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا وعائليا: هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر، فقط حافظ على حماية حقوقك.

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

برج الأسد

عاطفيا وعائليا: تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك اليوم ببعض التشوش.. يجب أن تراجع خطواتك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

مهنيا وماليا: الشمس وعطارد يمدانك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت، وانتبه لصحتك.

عاطفيا وعائليا: قد تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة

برج القوس

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.

مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس في برجك تدعمك وتمنحك سحرا وتأثيرا.

مهنيا وعائليا: اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط

برج الدلو

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.

اجتماعيا وعاطفيا: تناغم القمر مع المشتري يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك

برج الحوت

مهنيا وماليا: قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل، وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل مع من تحب