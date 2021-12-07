سمير صبري: ذكرياتي مع عبدالحليم والفنانين لم أدونها.. ولكن مش هنساها أبدا

الناس زمان كانت حلوة أوي

كشف الفنان سمير صبري تفاصيل يومه في مذكراته قائلا : "ساعات بعمل كده في ورقة صغيرة الآن لكن زمان حكاياتي وذكرياتي مع عبدالحليم وباقي النجوم لم أدونها، ولكن مش هنساها لأنها أفضل فترة في حياتي".

وقال سمير صبري خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": " الناس في الماضي كانت تتمتع بخلق رفيع وذكرياتهم تحفر في الوجدان دون تدوين، متابعا :" الناس زمان كانت حلوة أوي معرفش ليه ؟ كان عصرنا في ثراء كبير".

سبب زواجه في السر

قال الفنان سمير صبري ، إنه تزوج وسنه 20 عاما ووقتها كنت حديث التخرج من كلية الآداب وزوجتي كانت انجليزية وتدرس في مدرسة إنجليزية في الإسكندرية وبعدها قمت بتعيينها في مدرسة في الزمالك ، مشيرا إلى أن والده اشترى له شقة وسيارة بعد تخرجه وكانت الشقة في الزمالك .

وأضاف سمير صبري، إن والدي كان يعمل لواء في الجيش ولم يوافق على زواجي منها وكان يحترم والدتي دائما وهى كانت تحترمه وعندما ماتت امي والدي قال لي يا ريتني كنت مكانها ياسمير .

وأوضح سمير صبري ، إنه تزوج في السر في شقة إيجار بعيدا عن التي اشتراها لي والدي وخفت ان اعترف بزواجي لوالدي لافتا الي ان زوجتي لم يكن يعجبها العيشة في مصر وذهبت إلى لندن.