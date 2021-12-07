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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب: نخوض وديات أمام منتخبات عالمية في يناير

شوقي غريب
شوقي غريب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه أعد خطة طويلة الأمد وقدمها لاتحاد الكرة من أجل الاستعداد لفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس 2024.


وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "أعدينا برنامج قوي وسلمته للاتحاد حتى آخر تصفيات البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2023، وسيكون حتى شهر أكتوبر عام 2023".


وأضاف: "لدينا مشكلتين في هذا الجيل من المنتخب الأولمبي فالأولى أن هناك سنة ضاعت من إعداد المنتخب بسبب كورونا وإقامة أولمبياد طوكيو 2021 بدلا من 2020، وأيضا تم استبعاد منتخب مصر من بطولة إفريقيا بسبب إصابة عدد كبير منهم بكورونا لذلك أغلب اللاعبين لا يمتلكون صفة اللاعب الدولي".


وتابع: "خاطبنا عدة منتخبات مثل ألمانيا وإسبانيا وهولندا وأمريكا وأيضا منتخبات إفريقية مثل غانا وجنوب إفريقيا لخوض وديات في شهر يناير المقبل أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية للمنتخب الأول، بالإضافة إلى خوض بطولة شمال إفريقيا في ليبيا والتي تأجلت ليناير أيضا".


وواصل: "انتخابات اتحاد الكرة لن تؤثر على المنتخب والآن نحن في معسكر، ولدينا لاعبين على أعلى مستوى أغلبهم من الدرجة الثانية وسوف تتابعهم أندية القمة في الفترة المقبلة".


وتحدث شوقي غريب عن مباراة مصر والجزائر بكأس العرب المقرر إقامتها الثلاثاء، حيث قال: "أرى أن مباراة مصر والجزائر وستكون صعبة للغاية وهي هدفها صدارة كلا المنتخبين في المجموعة، لكن أرى أن الفرص متساوية وأن كلا المنتخبين لديهم قوام شبه أساسي في البطولة بغياب المحترفين".


وأتم: "أعتقد أن مصر والجزائر يريدون تجنب مواجهة المغرب في ربع النهائي، ويجب أن تلعب مصر بقوة ولا يكون هناك تحفظ أمام الجزائر التي تتميز بتقارب الخطوط وأيضا إجادة الهجمات المرتدة".

شوقي غريب الأولمبي باريس 2023 طوكيو 2021 مصر

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