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رئيس التحرير
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أخبار البلد

على رأس وفد من رجال الأعمال

رئيس الهيئة العامة للاستثمار يزور المجر لتنفيذ استثمارات مشتركة في الصناعات الهندسية

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

وصل وفد مصري إلى العاصمة المجرية، بودابست، يضم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة، في زيارة تهدف إلي تفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين .


 ويعقد المستشار محمد عبد الوهاب لقاءات حكومية مع الجانب المجري، تشمل وزارات الشؤون الخارجية والتجارة، ووكالة تنمية الصادرات المجرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة المجرية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري المجري، وكبرى الشركات المجرية.

وسيتم خلال هذه اللقاءات استعراض تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والمشروعات القومية التي نفذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار لاستقبال استثمارات جديدة، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع العلاقات الطيبة بين البلدين.
كما سيفتتح المستشار محمد عبد الوهاب فعاليات منتدى الأعمال المصري المجرى، والذي يشارك فيه كبرى الشركات ورجال الأعمال من الجانبين وممثلو مجتمع الاستثمار في المجر، وسيتم خلاله تنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال لبحث تنفيذ استثمارات مشتركة، والاستفادة من الخبرات المجرية في مجالات الصناعات الهندسية، والرعاية الصحية ، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة ومعالجة المياه.
 

الرئيس التنفيذي رجال الأعمال المجر محمد عبدالوهاب للهيئة العامة للاستثمار

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