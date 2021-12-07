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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-12-2021 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الثلاثاء 7-12-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرز المواجهات اليوم لقاء منتخب مصر امام نظيره الجزائر في بطولة كأس العرب بجانب مواجهات بطولة دورى ابطال اوروبا .
 

دوري أبطال أوروبا 

باريس سان جيرمان vs كلوب بروج- الساعة 7:45 مساء - قناة beIN sports HD 2

لايبزيج vs مانشستر سيتي - الساعة 7:45 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium 

بوروسيا دورتموند vs بشتكاش- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 2 

أياكس أمستردام vs سبورتينج لشبونة- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 1 

بورتو vs  أتلتيكو مدريد- الساعة 10 مساء -قناة  beIN Sports 3 HD Premium 

ميلان vs ليفربول- الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS HD 1 Premium

ريال مدريد vs انتر ميلان- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 2 Premium

شاختار دونيتسك vs شيريف تيراسبول- الساعة 10 مساء

 

كأس العرب
المغرب vs السعودية- الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports Connect

الأردن vs فلسطين- الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports Connect

لبنان vs السودان- الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 2 

الجزائر vs  مصر- الساعة 9 مساء - قناm beIN Sports Connect - Alkass One HD

دوري ابطال أوروبا كأس العرب السعودية مصر الجزائر

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