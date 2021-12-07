مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-12-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 7-12-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرز المواجهات اليوم لقاء منتخب مصر امام نظيره الجزائر في بطولة كأس العرب بجانب مواجهات بطولة دورى ابطال اوروبا .
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان vs كلوب بروج- الساعة 7:45 مساء - قناة beIN sports HD 2
لايبزيج vs مانشستر سيتي - الساعة 7:45 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium
بوروسيا دورتموند vs بشتكاش- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 2
أياكس أمستردام vs سبورتينج لشبونة- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 1
بورتو vs أتلتيكو مدريد- الساعة 10 مساء -قناة beIN Sports 3 HD Premium
ميلان vs ليفربول- الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS HD 1 Premium
ريال مدريد vs انتر ميلان- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 2 Premium
شاختار دونيتسك vs شيريف تيراسبول- الساعة 10 مساء
كأس العرب
المغرب vs السعودية- الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports Connect
الأردن vs فلسطين- الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports Connect
لبنان vs السودان- الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 2
الجزائر vs مصر- الساعة 9 مساء - قناm beIN Sports Connect - Alkass One HD