مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-12-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 7-12-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرز المواجهات اليوم لقاء منتخب مصر امام نظيره الجزائر في بطولة كأس العرب بجانب مواجهات بطولة دورى ابطال اوروبا .



دوري أبطال أوروبا



باريس سان جيرمان vs كلوب بروج- الساعة 7:45 مساء - قناة beIN sports HD 2

لايبزيج vs مانشستر سيتي - الساعة 7:45 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

بوروسيا دورتموند vs بشتكاش- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 2

أياكس أمستردام vs سبورتينج لشبونة- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 1

بورتو vs أتلتيكو مدريد- الساعة 10 مساء -قناة beIN Sports 3 HD Premium

ميلان vs ليفربول- الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS HD 1 Premium

ريال مدريد vs انتر ميلان- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 2 Premium

شاختار دونيتسك vs شيريف تيراسبول- الساعة 10 مساء

كأس العرب

المغرب vs السعودية- الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports Connect

الأردن vs فلسطين- الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports Connect

لبنان vs السودان- الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 2

الجزائر vs مصر- الساعة 9 مساء - قناm beIN Sports Connect - Alkass One HD