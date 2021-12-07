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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إغلاق الطرق البديلة .. خطط مستقبلية لزيادة استثمارات قناة السويس |فيديو

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إنه منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة والقناة لا تعطي الفرصة لأية طرق ملاحية أخرى، معقبا: "القناة قفلت السكة على الطرق البديلة .. كل واحد كان يعمل قناة وبتاع كل ده قفل".

وتابع الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "بنعمل 40 كيلو متر في جنوب القناة وتوسعة، وعمل أزدواج للبحيرات المرة، مما يسمح لعبور عدد سفن أكبر بالقناة، يصل لـ 6 سفن زائدة، وذلك دون التأثير على حركة الملاحة".

وأوضح "ربيع": بنشتغل 6 أو 7 ساعات يوميا على تلك التجديدات والتوسعة، ومن المفترض الانتهاء في منها في يونيو 2024.

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زيادة الرسوم البحرية 6%

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس اعتمدت زيادة الرسوم البحرية 6% وهي أقل نسبة بالنسبة لأسعار القنوات البديلة ، مما ساهم في عبور سفن ضخمه لم تكن تمر من قبل . 

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان وسام حافظ كبير مرشدين ممتاز، والربان خيري السيد كبير مرشدين للصعود على سفينة الحاويات EVER AIM والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة، كما أناب الربان خالد حسين كبير مرشدين للصعود على سفينة الركاب COSTA FIRENZE.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي، واستعدادها الدائم  لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات الكبيرة حيث تستطيع القناة استقبال ١٠٠% من أسطول سفن الحاويات عالميا.

أسامة ربيع توك شو هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قناة السويس

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