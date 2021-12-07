رئيس اقتصادية قناة السويس يتجه إلى المجر لعرض فرص استثمار المنطقة

يغادر المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم ،متجهًا إلى بودابست، وذلك لحضور منتدى الأعمال المصري المجري المقام الشهر الجاري في العاصمة المجرية.

وتشارك اقتصادية قناة السويس في هذا المنتدى بهدف بحث سبل التعاون المشترك وأيضا التواصل المباشر مع الشركات وأصحاب الأعمال في المجر بغية التعريف بأوجه الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وكذلك استعراض الصناعات المجرية التي يمكن أن تُقام بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة.

وتأتي تلك المشاركة في إطار جهود الهيئة نحو جذب الاستثمارات المتنوعة وتحقيق استراتيجية "خلق الفرصة" التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية تبعًا لرؤية 2020 /2025، للتعريف بما تبذله الهيئة من جهود متواصلة سواء على صعيد الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجية ومشروعات الطاقة وتطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة وتشغيل الموانئ، وكذلك طرق أبواب الاستثمار الخارجية والتعريف بالصناعات المستهدفة بالمنطقة وعرضها على المستثمرين واجتذاب أصحاب المشروعات وكبار الشركات للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وأيضًا جهود واستعداد الهيئة أن تصبح مركزًا استراتيجياً للاقتصاد العالمي لا سيما وأن المنطقة تمتلك أربعة مناطق صناعية منها منطقتين متكاملتين و٦ موانئ تابعة تعمل وفق أحدث النظم العالمية.

وفي سياق متصل التقى المهندس يحيى زكي المنطقة أمس بسفير دولة المجر أوندراش إيمرا كوفاشي، بحضور وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

وكان قد تناول اللقاء الترتيبات النهائية التي سبقت مشاركة اقتصادية قناة السويس في منتدى الأعمال المصري المجري في بودابست هذا الشهر، المشاركة التي جاءت إثر دعوة كريمة تلقتها الهيئة من الجانب المجري للمشاركة في هذا المنتدى الهام، فيما يعكس عمق العلاقات الثنائية ومدى حرص الجانبين المصري والمجري على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.