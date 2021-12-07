عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس اقتصادية قناة السويس يتجه إلى المجر لعرض فرص استثمار المنطقة

أرشيفية
أرشيفية

يغادر المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم ،متجهًا إلى بودابست، وذلك لحضور منتدى الأعمال المصري المجري المقام الشهر الجاري في العاصمة المجرية.

وتشارك اقتصادية قناة السويس في هذا المنتدى بهدف بحث سبل التعاون المشترك وأيضا التواصل المباشر مع الشركات وأصحاب الأعمال في المجر بغية التعريف بأوجه الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وكذلك استعراض الصناعات المجرية التي يمكن أن تُقام بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة.

إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهما بمناسبة اليوم الوطني في الإمارات

اقتصاد السعودية| اجتماع بالباحة لمناقشة الفرص الاستثمارية

وتأتي تلك المشاركة في إطار جهود الهيئة نحو جذب الاستثمارات المتنوعة وتحقيق استراتيجية "خلق الفرصة" التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية تبعًا لرؤية 2020 /2025، للتعريف بما تبذله الهيئة من جهود متواصلة سواء على صعيد الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجية ومشروعات الطاقة وتطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة وتشغيل الموانئ، وكذلك طرق أبواب الاستثمار الخارجية والتعريف بالصناعات المستهدفة بالمنطقة وعرضها على المستثمرين واجتذاب أصحاب المشروعات وكبار الشركات للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وأيضًا جهود واستعداد الهيئة أن تصبح مركزًا استراتيجياً للاقتصاد العالمي لا سيما وأن المنطقة تمتلك أربعة مناطق صناعية منها منطقتين متكاملتين و٦ موانئ تابعة تعمل وفق أحدث النظم العالمية.

وفي سياق متصل التقى المهندس يحيى زكي المنطقة أمس بسفير  دولة المجر أوندراش إيمرا كوفاشي، بحضور  وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

وكان قد تناول اللقاء الترتيبات النهائية التي سبقت مشاركة اقتصادية قناة السويس في منتدى الأعمال المصري المجري في بودابست هذا الشهر، المشاركة التي جاءت إثر دعوة كريمة تلقتها الهيئة من الجانب المجري للمشاركة في هذا المنتدى الهام، فيما يعكس عمق العلاقات الثنائية ومدى حرص الجانبين المصري والمجري على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

التحول الرقمي استثمار قناة السويس اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية مشروعات البنية التحتية

ترشيحاتنا

بعد تعرض إيمان الحصري لخطأ جسيم.. ما عقوبة الإهمال الطبى فى القانون؟

التعليم لـ طلاب المدارس : 19 يناير اجازة لـ هذا السبب

شاهد لحظة ضبط عصابة حاولت سرقة خط أنابيب شركة بترول بالإسماعيلية

الوزراء يرصد توقعات البنك الدولي بشأن نمو تدفقات تحويلات المغتربين خلال 2021

ترتيب كأس العرب.. صراع الصدارة يشعل قمة مصر والجزائر

مصر : نشجب استهداف الرياض بصاروخ باليستي أطلقه ميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

العاصفة بدأت.. موجة شديدة البرودة تضرب المحافظات.. انخفاض لـ 9 درجات والخميس عودة الاستقرار

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض الإنجاب منها واتهامات متبادلة وصلت للنيابة..القصة الكاملة لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو جراف| الأرصاد تحذر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

فيديو جراف| حاول ابتزازه.. محمد عادل إمام يقاضي مدير صفحته

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ