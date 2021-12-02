عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"اقتصادية قناة السويس" تفوز بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة AEZO الأفريقية

صدى البلد

فازت مصر ممثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، وجاء إعلان حصول الهيئة على هذا المقعد خلال الانتخابات التي نظمتها المنظمة افتراضيًا وبحضور وليد جمال الدين، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من ممثلي ورؤساء المناطق الاقتصادية الإفريقية في دولة غانا.

وقال “جمال الدين”، إن حصول الهيئة على عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة جاء عقب التصويت الذي تم بالإجماع كما تقتضيه قواعد العضوية بالمنظمة وذلك في الاجتماع السنوي السادس للمنظمة والذي شاركت فيه الهيئة افتراضيا، وقد فازت المنطقة بهذا المقعد في إطار سعي الهيئة نحو تعزيز تواجدها على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة الإفريقي، وتعزيزًا لتعاون الهيئة ونظيراتها الإفريقية والعمل معًا على تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار بالقارة الإفريقية وجذب الاستثمارات المتنوعة للقارة السمراء، فضلًا عن أن تواجد المنطقة في هذه المنظمة يدعم الترويج لمصر بشكل عام والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص كبيئة آمنة ومحفزة للاستثمار.

وأشار إلى تعاون وتكامل دور الهيئة الاقتصادية ومثيلاتها في الدول الإفريقية وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على أعضاء المنظمة في دفع القارة الإفريقية لتكون الأكثر جذبًا للاستثمارات لما تتمتع به من مقومات جغرافية وطبيعية تؤهلها لأن تكون منصة استثمارية وصناعية عالمية.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد انضمت لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO”، في مارس 2020 في الاجتماع السنوي السادس للمنظمة المنعقد بأكرا في غانا تحت شعار: "ربط المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية بسلاسل القيمة العالمية في عصر منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)"، والذي يعد خطوة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية، والاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية، ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة بالمنطقة.

وتضم منظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية 82 عضوًا يمثلون 42 دولة إفريقية، منها: (نيجيريا وتونس والسنغال وساحل العاج وكينيا وغيرها..)، وتهدف المنظمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بين المناطق الاقتصادية لدول القارة من جهة وبينها وبين الحكومات في القارة من جهة أخرى لتيسير التعاون في مختلف المجالات، وتسهم المنظمة كذلك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمارات جذب الاستثمارات اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية المناطق الاقتصادية

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: نتطلع إلى دعم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا

دعاء الضيق الشديد .. أدعية وأذكار أوصى بها النبي أصحابه

لا شكاوى بمنع المحامين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم

فصل طالب من مدرسة في البحيرة بعد التعدي بالضرب على معلم

EDEX 2021..العربية للتصنيع تبحث لتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية مع شركة ISD الفرنسية

"اقتصادية قناة السويس" تفوز بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة AEZO الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

يارب الرزق من عندك| حمو بيكا بملابس الإحرام من أمام الكعبة .. صور

فيديو

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ