ختام مؤتمر التحول الرقمى فى الجمهورية الجديدة بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة

تناولت جلسة النقل الذكى فى مؤتمر المعايير التنموية الذكية والتحول الرقمى فى الجمهورية الجديدة بحضور اللواء محسن صبره ود. احمد الكافورى أستاذ النقل بكلية هندسة طنطا.

أكد المؤتمر أن النقل الذكى من أهم وسائل النقل المستدام، فله فوائد عديدة وهى الرفع من الكفاءة الاقتصادية وتخفيض مدة التنقل وكلفته لصالح الدولة والمسافر والمستغل وتحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الاكتظاظ وتحسين استهلاك الطاقة وتحسين موثوقية النقل وتحسين الإنتاجية الاقتصادية وتخفيض مدة التنقل والحد من الاثار البيئية وتحسين اليات جمع البيانات حول حركة المرور والمصانع المنقولة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وطالبت هذه الجلسة بأهمية قيادة المرأة لوسائل النقل الجماعى بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص.



وفى ختام اعمال المؤتمر زار وفد من المؤتمر للعاصمة الإدارية بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية وشركة مواصلات مصر برئاسة د. علاء رزق رئيس المؤتمر ، و عدد شركاء النجاح وفد من الأكاديمية العربية ووفد من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، حيث هدفت الزيارة كمل قالت د. سامية أبو النصر مقرر عم المؤتمر إلى رؤية إنجازات البناء و الإعمار على أرض الواقع، بما يرقى لمستوى الجمهورية الجديدة، كما استهدفت الزيارة التعريف بعدد كبير من المنشأت الحيوية و الدينية ، و مقر الوزارات المقرر بدء العمل الرسمي بها اعتبارا من ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ .

كانت أولى محطات الرحلة كاتدرائية ميلاد المسيح، و استعراض منظومة البناء الحديث الذي لم يعتمد على عمود واحد داخل الكنيسة اقتداءا بالمعمار البيزنطي، و في سياق متصل استعرضت الزيارة أهم المحطات والأماكن الحيوية و مجلس النواب والحى البيزنس والذى يضم مقرات جميع البنوك والحى الحكومى ، و كان أبرز معالم الرحلة البرج الأيقوني الذي يعد أطول برج في أفريقيا و يبلغ طوله ٣٨٧ مترا. وصولًا إلى مسجد الفتاح العليم الذي كان آخر محطات الزيارة ،كما أقام فيه أعضاء الوفد صلاة العصر.

وضم الوفد د. مصطفى عبد الرازق مدير تحرير الوفد ود. مسعد عويس والاعلاميين إبراهيم أمين وازدهار عبد القادر ومنال عبد الرحمن.

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