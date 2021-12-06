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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثامين 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم في انهيار منزل ببني سويف

تشييع جثامين 3 اطفال
تشييع جثامين 3 اطفال

شّيع المئات من أهالي مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، منذ قليل، جثامين 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم، صباح اليوم، إثر إنهيار منزل أسرتهم، الكائن بعزبة أسعد الوحش التابعة لمركز إهناسيا.

وكان العشرات من أهالي مركز إهناسيا تجمعوا أمام مستشفى إهناسيا المركزي، إنتظارًا لإصدار النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن جثامين الاطفال الثلاث، وعقب تغسيل الجثامين بمشرحة المستشفى نقلتهم السيارات إلى مدافن الاسرة تمهيدًا لاداء صلاة الجنازة وإستكمال اجراءات الدفن.

أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ببني سويف 3 منازل متأخمة لمنزل منهار بعزبة أسعد التابعة لمركز اهناسيا، صباح اليوم الاثنين، نتج عنه وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 أشخاص آخرين من أسرة واحدة، والذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية والعلاج.

وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى اخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انهيار عقار من البلوك الأبيض مكون من طابقين بعزبة أسعد الوحش التابعة لمركز اهناسيا، نتج عنه مصرع 3 أطفال اشقاء وإصابة 9 آخرين.

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وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أطفال اشقاء، هم: "ملك بريك مبروك 11 عاما، وشقيقيها "عبدالله" 8 أعوام، "وسيف" 12 عاما، وإصابة 9 آخرون: "أم هاشم هاشم عبد القادر 60 عاما، مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، وبريك مبروك صالح 40 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر أبو شهبة عامين، وأحمد وليد إبراهيم 4 شهور، وعبد العليم مبروك صالح 45 عاما، وايمان عثمان حمد 23 عاما، وأحمد جمال عاشور 3 أعوام، وفاطمة بريك صالح 30 عاما، وحسن حمد حسن 47 عاما.

وجرى نقل المصابين الى مستشفيي اهناسيا وبني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة باشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام تحقيقاتها في الواقعة، حيث صّرح مدير نيابة إهناسيا صّ بدفن جثامين الأطفال الثلاث، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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بني سويف صلاة الجنازة وزير الداخلية حياة كريمة انهيار منزل سيارات النيابة العامة مصرع محافظة بني سويف

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