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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| اجتماع بالباحة لمناقشة الفرص الاستثمارية

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

ترأس الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , اجتماعاً لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة.

وقال بن عبد العزيز في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية “ واس”، أن اجتماع اليوم لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة الباحة، ويهدف إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات وخلق بيئة استثمارية واعدة؛ لنواكب بذلك رؤية المملكة 2030".

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وأضاف : "يجب علينا جميعاً السعي في جذب المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، خصوصاً في القطاع السياحي ومشاريع دور الإيواء، حيث تشهد منطقة الباحة خلال الفترة القادمة نقلة في جميع المجالات.

 

ذكر أنه تم مؤخراً من إطلاق مكتب إستراتيجي لتطوير منطقة الباحة يعد أحد أوجه الاهتمام من الحكومة  معربا عن تطلعه  الخروج بتوصيات تهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الفرص. ويجب تفعيل المنصة الإلكترونية لتوحيد عروض تلك الفرص مع إدارتها باحترافية وبالشراكة مع الجهات المعنية وتكوين غرفة عمليات تسويقية تتابع من خلالها ما يتم تحقيقه.

 أضاف أنه وجه الجهات ذات الاختصاص بالرفع لنا بتقرير شهري عن الإنجاز في هذا الجانب".

 

منطقة الباحة اخبار الخليج اقتصاد السعودية مال واعمال الفرص الاستثمارية

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