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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| الصندوق الصناعي يشارك في منتدى ومعرض إنيلت يوروب2021 في إيطاليا

السعودية
السعودية

شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي تحت مظلة "استثمر في السعودية"، في منتدى ومعرض "إنيلت يوروب2021"، الذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر – 2 ديسمبر 2021م في مدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا، وبمشاركة وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة نيوم، والشركة السعودية للكهرباء.

وسلّط الصندوق الصناعي خلال مشاركته، على دوره كونه ممكّناً مالياً رئيساً لقطاع الطاقة، والتعريف بما تتميز به المملكة من مزايا، تتمثل في كونها مركزاً لتطوير وصناعة العديد من منتجات ومعدات الطاقة لموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وسوقاً إقليميةً كبيرةً في منطقة الخليج والوطن العربي وشمال أفريقيا، وكذلك عرّف الصندوق بدوره في تحقيق الطموحات الوطنية لإنتاج الطاقة المتجددة، وتمكين صناعة مكونات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي.

ويقدم الصندوق من خلال برنامج "متجددة" الدعم المالي والاستشاري لتنمية المطورين المحليين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة، ورفع جودة المنتجات المختصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي عبر ثلاث مسارات للتمويل: تمويل تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، وتمويل مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، وتمويل مشاريع توليد الطاقة الشمسية الموزعة.

وتُعدّ قمة "إنيلت يوروب 2021" منبراً عالمياً للتعاون والابتكار، ومنصة للتباحث في قضايا الطاقة والتحديات المتعلقة بها في أوروبا والعالم.

الصندوق الصناعي إنيلت يوروب إيطاليا السعودية اقتصاد السعودية

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