مواعيد مبارايات كأس العرب.. تعرف على مواجهات اليوم الثلاثاء 7-12-2021

وصلت مرحلة المجموعات في كأس العرب قطر ٢٠٢١، إلى محطتها الأخيرة، فبعد لعب المباريات الأخيرة من المجموعة الأولى والثانية أمس، الإثنين، سنكون على موعد مع مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة اليوم الثلاثاء.

وضمنت كل من منتخبات المغرب، الجزائر ومصر تأهلها إلى الدور المقبل، فيما أقصي رسمياً كل من لبنان والسودان، لتبقى ثلاثة منتخبات تتصارع على مرتبة مؤهلة من المجموعة الثالثة وهي السعودية، الأردن وفلسطين.

أما في المجموعة الرابعة، فرغم ضمان مصر والجزائر تواجدهما في الدور الثاني، إلا أن المباراة ستكون مهمة لتحديد متصدر المجموعة.

مواعيد مباريات كأس العرب الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

المجموعة الثالثة

الأردن - فلسطين (استاد رأس أبو عبود، الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة)

المغرب - السعودية (استاد الثمامة، الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة)

المجموعة الرابعة

لبنان - السودان (استاد المدينة التعليمية، الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة)

الجزائر - مصر (استاد الجنوب، الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة)

وستذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.