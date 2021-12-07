عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مبارايات كأس العرب.. تعرف على مواجهات اليوم الثلاثاء 7-12-2021

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت مرحلة المجموعات في كأس العرب قطر ٢٠٢١، إلى محطتها الأخيرة، فبعد لعب المباريات الأخيرة من المجموعة الأولى والثانية أمس، الإثنين، سنكون على موعد مع مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة اليوم الثلاثاء.

وضمنت كل من منتخبات المغرب، الجزائر ومصر تأهلها إلى الدور المقبل، فيما أقصي رسمياً كل من لبنان والسودان، لتبقى ثلاثة منتخبات تتصارع على مرتبة مؤهلة من المجموعة الثالثة وهي السعودية، الأردن وفلسطين.

أما في المجموعة الرابعة، فرغم ضمان مصر والجزائر تواجدهما في الدور الثاني، إلا أن المباراة ستكون مهمة لتحديد متصدر المجموعة.

مواعيد مباريات كأس العرب الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 

المجموعة الثالثة

الأردن - فلسطين (استاد رأس أبو عبود، الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة)
المغرب - السعودية (استاد الثمامة، الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة)

المجموعة الرابعة

لبنان - السودان (استاد المدينة التعليمية، الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة)
الجزائر - مصر (استاد الجنوب، الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة) 

وستذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

كأس العرب قطر ٢٠٢١ كأس العرب مواعيد مباريات كأس العرب الجزائر مصر

ترشيحاتنا

التعليم لـ طلاب المدارس : 19 يناير اجازة لـ هذا السبب

شاهد لحظة ضبط عصابة حاولت سرقة خط أنابيب شركة بترول بالإسماعيلية

الوزراء يرصد توقعات البنك الدولي بشأن نمو تدفقات تحويلات المغتربين خلال 2021

ترتيب كأس العرب.. صراع الصدارة يشعل قمة مصر والجزائر

مصر : نشجب استهداف الرياض بصاروخ باليستي أطلقه ميليشيا الحوثي

مفيش تأجيل .. التعليم : موعد امتحانات نصف العام 15 يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

العاصفة بدأت.. موجة شديدة البرودة تضرب المحافظات.. انخفاض لـ 9 درجات والخميس عودة الاستقرار

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض الإنجاب منها واتهامات متبادلة وصلت للنيابة..القصة الكاملة لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى

عبلة السينما المصرية.. من هو حبيب الفنانة كوكا الذي تخلت عن العالمية من أجله؟

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو

مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بكورونا كإهداء من أمريكا

تنفيذا لتوجيهات السيسي .. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

فيديو جراف| الأرصاد تحذر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

فيديو جراف| حاول ابتزازه.. محمد عادل إمام يقاضي مدير صفحته

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ